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Европейские банки предупредили о новых рисках — к чему нужно готовиться

21 марта 2024 11:52
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Европейский центральный банк советует банкам готовиться к новым видам рисков
Логотип Европейского центрального банка. Фото: businessinsider.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Банки еврозоны должны скорректировать способы управления рисками, поскольку они стали сталкиваться со многими проблемами. Это касается как отмены сверхнизких процентных ставок, так и появления нетрадиционных конкурентов, которые могут быстро отобрать долю рынка.

Об этом сообщают Reuters со ссылкой на главу наблюдательного совета ЕЦБ Клаудию Бух.

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Как отмечается, банки еврозоны успешно справились с последним ростом инфляции и процентных ставок, в значительной степени избежав произошедших в прошлом году в США и Швейцарии банковских потрясений. Однако это может создать ситуацию ложной самоуверенности. Эксперты тем временем отмечают необходимость подготовки к более сложным временам.

Глава наблюдательного совета ЕЦБ и вице-президент Бундесбанка Клаудия Бух отметила, что потери банков по кредитам остаются очень низкими даже в условиях, близких к рецессии. Она добавила, что это может быть связано с уникальной финансовой и монетарной поддержкой, которая оградила банки от возможных потрясений.

"Это имеет значение для будущих оценок рисков, поскольку прошлые данные о дефолтах по кредитам не отражают настоящие риски для качества ожидаемых в будущем активов", — сказала Бух.

Также отмечается, что кредиторам необходимо улучшить свою готовность к рискам, связанных с кибератаками, изменением климата и геополитическими сдвигами, которые могут повлиять на их долгосрочные бизнес-модели.

Кроме того, широкое использование технологии распределенного реестра и искусственного интеллекта уменьшает барьеры для конкурентов, включая теневые банки, что потенциально снижает прибыльность традиционных финансовых учреждений.

"Инновации и усиление конкуренции могут улучшить экономическое благосостояние, но они также создают новые риски. Если банки увидят, что их прибыль снижается, они могут заняться потенциально более рискованной деятельностью", — подчеркнула председатель наблюдательного совета ЕЦБ.

Напомним, мы писали, что Европейский центральный банк может начать понижение процентных ставок уже в июне. Это связано с понижением темпов инфляции в Еврозоне.

Также Европейская комиссия утвердила использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Теперь это решение должны утвердить государства-члены Европейского Союза.

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