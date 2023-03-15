Європейські країни розглядають зниження стелі цін на російську нафту, — Bloomberg
Естонія, Литва і Польща закликають знизити граничну ціну на російську нафту, щоб послабити фінансування військової машини президента рф володимира путіна. Представники 27 держав-членів ЄС обговорять це питання на своєму засіданні у середу.
Про це пише Bloomberg.
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Стеля нафтових цін
У повідомленні зазначається, що три держави давно вимагають більш жорсткого підходу до санкцій проти Москви.
У грудні Велика сімка та ЄС встановили стелю цін на нафту на рівні 60 доларів за барель. Однак у січні Литва, Польща та Естонія запропонували знизити стелю до 51,45 долара за барель і на 5% нижче за ринковий рівень. Вони переконують, що це знизило б доходи росії на 650 млн доларів.
У той час як ЄС погодився переглядати максимальний рівень цін на нафту кожні два місяці, у січні США та їхні союзники вирішили не змінювати рівень 60 доларів, оскільки першого ефекту вже досягнуто. Вони заявили, що це питання повторно обговорюватиметься у березні.
Якщо Естонія, Литва та Польща отримають підтримку інших держав-членів ЄС, це може призвести до серйозних фінансових втрат для росії та послабити її військову машину.
Нагадаємо, раніше Європейська рада вирішила встановити обмеження цін на нафтопродукти, що відбуваються або експортуються з росії. Обмеження почали застосовуватися з 5 лютого.
А помічник міністра фінансів США з економічної політики Бен Харріс заявив учора, 14 березня, що країни Євросоюзу та Сполучені Штати планують переглянути ліміт цін на російську сиру нафту. Нову граничну ціну обіцяють запровадити вже у березні.