Европейские страны рассматривают снижение потолка цен на российскую нефть, — Bloomberg

Добыча нефти

Эстония, Литва и Польша призывают снизить предельную цену на российскую нефть, чтобы ослабить финансирование военной машины президента рф владимира путина. Представители 27 государств-членов ЕС обсудят этот вопрос на своем заседании в среду.

Об этом пишет Bloomberg.

Потолок цен на нефть

В сообщении указывается, что три государства давно требуют более жесткого подхода к санкциям против москвы.

В декабре Большая семерка и ЕС установили потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Однако в январе Литва, Польша и Эстония предложили снизить потолок до 51,45 долларов за баррель и на 5% ниже рыночного уровня. Они убеждают, что это снизило бы доходы россии на 650 млн долларов.

В то время как ЕС согласился пересматривать максимальный уровень цен на нефть каждые два месяца, в январе США и их союзники решили не изменять уровень в 60 долларов, поскольку первый эффект уже достигнут. Они заявили, что этот вопрос будет повторно обсуждаться в марте.

Если Эстония, Литва и Польша получат поддержку других государств-членов ЕС, это может привести к серьезным финансовым потерям для России и ослабить ее военную машину.

Напомним, ранее Европейский совет решил установить ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии. Ограничения стали применяться с 5 февраля.

А помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил вчера, 14 марта, что страны Евросоюза и Соединенные Штаты планируют пересмотреть лимит цен на российскую сырую нефть. Новую предельную цену обещают ввести уже в марте.