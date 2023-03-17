Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Євросоюз анонсував новий транш допомоги Україні: про яку суму йдеться arrow

Євросоюз анонсував новий транш допомоги Україні: про яку суму йдеться

17 березня 2023 11:51
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Валдіс Домбровскіс
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Європейський Союз наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги загалом на 18 млрд євро. Очікується, що буде здійснено платіж у 1,5 млрд євро. 

Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс

Читайте також:

Подробиці

Домбровскіс зазначив, що ЄС розраховує наступного тижня здійснити другий платіж на суму 1,5 млрд євро у вигляді екстреної допомоги, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби.

"ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — написав віцепрезидент Європейської комісії. 

Макрофінансова допомога ЄС

ЄС офіційно схвалив пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна буде отримувати щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.

Україна та Євросоюз 16 січня підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. 

А уже 17 січня Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро. Загалом Європейський Союз має намір у 2023 році виділити України 18 млрд євро.

2 лютого Рада Європейського союзу виділила Україні черговий пакет допомоги у розмірі 500 млн євро. 

Фото: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

13:05 Ворог не припиняє обстрілювати Куп’янщину

13:03 ​​​​​​​У трьох регіонах можливі обмеження електропостачання, — Укренерго

Новина з відео

13:00 Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

12:44 У рф планують нагородити льотчиків, які збили безпілотник США

12:44 Кількість інспекцій в рамках "Зернової ініціативи" досягла свого піка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:41 Банки вийшли на рекордні прибутки та резерви із початку війни, — Оpendatabot

12:41 Тайсон Ф'юрі вибрав тренера для підготовки до бою проти Усика

12:36 Дорофєєва через хворобу перенесла концерт у Луцьку та повідомила про свій стан здоров'я

12:36У Києві змінять комендантську годину

Новина з фото

12:34 Російські літаки обстріляли Авдіївку: деталі

Новина з відео

13:00 Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з відео

10:44 В Укрзалізниці розповіли, хто з іноземних політиків цього тижня їздив до Києва потягом

Новина з відео

10:38 Гурт Quest Pistols перезаписав свій хіт українською та перетворився на 3D героїв у відео

Новина з відео

08:54 У Лівії знайшли зниклий напередодні уран: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:54 На Донеччині українські піхотинці знищили російський танк з "Джавеліна": вражаючі кадри

Новина з відео

08:36 Сутички з поліцією та палаючі автомобілі: у Франції тривають масові протести

Новина з відео

08:32 "Від оборони до локального контрудару — один крок": що сьогодні відбувається у Бахмуті

Новина з відео

07:43 Окупанти при відступі мінують гаджети, — Центр нацспротиву

Новина з відео

06:50 Йовічевич розповів про причини ганебного розгрому від "Феєнорда"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

19:23Трейдери зламали ринок пального: що буде з цінами на бензин та газ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00Цивільне партнерство: чи стане Україна ближчою у визнанні прав ЛГБТ-спільноти

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Актуальне по темі

None 17 Березень 13:03

​​​​​​​У трьох регіонах можливі обмеження електропостачання, — Укренерго

None 17 Березень 12:59

Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

None 17 Березень 12:41

У рф планують нагородити льотчиків, які збили безпілотник США

None 17 Березень 12:44

Кількість інспекцій в рамках "Зернової ініціативи" досягла свого піка

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB