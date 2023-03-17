Євросоюз анонсував новий транш допомоги Україні: про яку суму йдеться

Валдіс Домбровскіс

Європейський Союз наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги загалом на 18 млрд євро. Очікується, що буде здійснено платіж у 1,5 млрд євро.

Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Подробиці

Домбровскіс зазначив, що ЄС розраховує наступного тижня здійснити другий платіж на суму 1,5 млрд євро у вигляді екстреної допомоги, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби.

"ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — написав віцепрезидент Європейської комісії.

The EU 🇪🇺 is committed to supporting Ukraine 🇺🇦for as long as needed.



❗️We expect to make second MFA+ payment next week - €1.5 bln in emergency support to help Ukraine meet immediate needs.#EUconversations2023 pic.twitter.com/Lr2iHviMYs — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 17, 2023

Макрофінансова допомога ЄС

ЄС офіційно схвалив пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна буде отримувати щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.

Україна та Євросоюз 16 січня підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

А уже 17 січня Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро. Загалом Європейський Союз має намір у 2023 році виділити України 18 млрд євро.

2 лютого Рада Європейського союзу виділила Україні черговий пакет допомоги у розмірі 500 млн євро.

Фото: TT NEWS AGENCY/REUTERS