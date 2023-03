Евросоюз анонсировал новый транш помощи Украине: о какой сумме идет речь

The EU 🇪🇺 se committed to supporting Украина 🇺🇦for как долго как нуждается.



❗️We expect to make second MFA+ плата за данный экзамен - €1.5 bln в мертвом содействии help Ukraine meet immediate needs. #EUconversations2023 pic.twitter.com/Lr2iHviMYs