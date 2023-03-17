Евросоюз анонсировал новый транш помощи Украине: о какой сумме идет речь
Европейский Союз на следующей неделе перечислит Украине второй транш макрофинансовой помощи из пакета помощи в общей сложности на 18 млрд евро. Ожидается, что будет произведен платеж в 1,5 млрд евро.
Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
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Подробности
Домбровскис отметил, что ЕС рассчитывает на следующей неделе совершить второй платеж на сумму 1,5 млрд евро в виде экстренной помощи, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности.
"ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — написал вице-президент Европейской комиссии.
The EU 🇪🇺 se committed to supporting Украина 🇺🇦for как долго как нуждается.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 17 марта, 2023
❗️We expect to make second MFA+ плата за данный экзамен - €1.5 bln в мертвом содействии help Ukraine meet immediate needs. #EUconversations2023 pic.twitter.com/Lr2iHviMYs
Макрофинансовая помощь ЕС
ЕС официально одобрил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.
Украина и Евросоюз 16 января подписали меморандум о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.
А уже 17 января Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в 3 млрд евро. В целом, Европейский Союз намерен в 2023 году выделить Украине 18 млрд евро.
2 февраля Совет Европейского союза выделил Украине очередной пакет помощи в размере 500 млн евро.
Фото: TT NEWS AGENCY/REUTERS