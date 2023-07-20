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Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти РФ

20 липня 2023 20:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти РФ
Штаб-квартира ЄС у Брюсселі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Євросоюз ухвалив рішення продовжити поточні економічні обмеження щодо Росії, накладені через ситуацію в Україні. Це рішення означає, що санкції будуть активні ще принаймні до кінця січня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Євроради.

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У повідомленні йдеться, що 20 липня ЄС визначився із продовженням обмежень на Росію на наступні шість місяців.

Ці обмеження стосуються низки сфер: від торгівлі та фінансів до промисловості та предметів розкоші. Серед ключових заходів — обмеження постачання сирої нафти з Росії, проведене морським шляхом, введення в дію заборон на імпорт деяких російських нафтопродуктів, а також виключення низки російських банків із міжнародної системи SWIFT. Крім того, заходи торкнулися деяких російських ЗМІ з прокремлівською позицією, обмеживши їхню діяльність на території ЄС.

Нагадаємо, що в Польщі активно вживаються зусилля щодо збільшення економічних санкцій проти Білорусі з обмеженнями для РФ. Литва також підтримує такі рішення.

 

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