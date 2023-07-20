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Евросоюз еще на полгода продлил санкции против РФ

20 июля 2023 20:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Евросоюз еще на полгода продлил санкции против РФ
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Евросоюз принял решение продлить текущие экономические ограничения в отношении России, наложенные из-за ситуации в Украине. Это решение означает, что санкции будут активны еще по крайней мере до конца января 2024 года. 

Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

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В сообщении говорится, что 20 июля, ЕС определился с продлением ограничений на Россию на следующие шесть месяцев.

Эти ограничения затрагивают ряд сфер: от торговли и финансов до промышленности и предметов роскоши. Среди ключевых мер — ограничение поставок сырой нефти из России, проведенное морским путем, ввод в действие запретов на импорт некоторых российских нефтепродуктов, а также исключение ряда российских банков из международной системы SWIFT. Кроме того, меры затронули некоторые российские СМИ с прокремлевской позицией, ограничив их деятельность на территории ЕС.

Напомним, что в Польше активно предпринимаются усилия по увеличению экономических санкций против Беларуси с ограничениями для РФ. Литва тоже поддерживает такие решения.

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