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Імпорт скрапленого газу з РФ в ЄС побив рекорди: які країни купують

30 серпня 2023 13:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Скраплений газ з РФ — які країни ЄС досі імпортують
Танкер у морі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Країни Європейського Союзу (ЄС) наростили імпорт скрапленого газу з Росії до рекордного рівня. Поставки на 40% більші з початку року порівняно з аналогічним періодом довоєнного 2021-го.

Такі дані наводить видання The Financial Times.

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Імпорт СПГ з Росії

Як зауважує видання, посилаючись на аналіз неурядової міжнародної організації Global Witness,  країни ЄС у 2023 році, очевидно, імпортують максимальні обсяги СПГ з РФ, попри те, що єврозона прагне відмовитися від викопного палива з РФ до 2027 року.

За інформацією Global Witness, вартість СПГ, яке було імпортоване за сім місяців 2023 року за цінами спотового ринку, становить 5,29 млрд євро.

Найбільші покупці російського ресурсу

Примітно те, що Іспанія та Бельгія посідають друге й третє місця з-поміж найбільших глобальних покупців скрапленого газу з Росії.

Відомо, що Бельгія імпортує значні обсяги СПГ з РФ, адже її порт Зебрюгге — один із небагатьох європейських пунктів перевалки цього енергоресурсу з танкерів льодового класу, які використовують на крайній півночі, на регулярні танкери.

Варто зауважити, що раніше комісарка Євросоюзу з питань енергетики Кадрі Сімсон звернулась із закликом до країн ЄС та європейських компаній припинити купівлю російського скрапленого газу з огляду на впроваджені санкції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, наслідком широких антиросійських санкцій, запроваджених проти РФ за вторгнення в Україну, стало, зокрема, повільне, але стале ослаблення рубля. Як результат, рубль увійшов до трійки найслабших валют світу та наразі лідирує за волатильністю.

Згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року втрата європейського енергетичного ринку коштуватиме Росії 1 трильйон доларів, що стане результатом міжнародних санкцій щодо РФ за її війну проти України.

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