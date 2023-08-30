Сжиженный газ из РФ — какие страны ЕС до сих пор импортируют

Танкер в море. Фото: google.com

Страны Европейского Союза (ЕС) нарастили импорт сжиженного газа из России до рекордного уровня. Поставки на 40% больше с начала года по сравнению с аналогичным периодом довоенного 2021-го.

Такие данные приводит издание The Financial Times.

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Импорт СПГ из России

Как отмечает издание, ссылаясь на анализ неправительственной международной организации Global Witness, страны ЕС в 2023 году, очевидно, импортируют максимальные объемы СПГ из РФ, несмотря на то, что еврозона стремится отказаться от ископаемого топлива из РФ до 2027 года.

По информации Global Witness, стоимость СПГ, импортированного за семь месяцев 2023 года по ценам спотового рынка, составляет 5,29 млрд евро.

Крупнейшие покупатели российского ресурса

Примечательно, что Испания и Бельгия занимают второе и третье места среди крупнейших глобальных покупателей сжиженного газа из России.

Известно, что Бельгия импортирует значительные объемы СПГ из РФ, ведь ее порт Зебрюгге — один из немногих европейских пунктов перевалки этого энергоресурса из используемых на крайнем севере танкеров ледового класса на регулярные танкеры.

Следует заметить, что ранее комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон обратилась с призывом к странам ЕС и европейским компаниям прекратить покупку российского сжиженного газа с учетом внедренных санкций.

Что еще стоит знать

Напомним, следствием широких антироссийских санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину, стало, в частности, медленное, но постоянное ослабление рубля. Как результат, рубль вошел в тройку самых слабых валют мира и лидирует по волатильности.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году потеря европейского энергетического рынка обойдется России в 1 триллион долларов, что станет результатом международных санкций в отношении РФ за ее войну против Украины.