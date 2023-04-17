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Імпорт українського зерна може заборонити ще одна країна: у ЄС називають це неприйнятним

17 квітня 2023 09:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Імпорт українського зерна може заборонити ще одна країна
Збір українського зерна. Фото: Reuters
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Болгарії обмірковують заборону імпорту українського зерна після такого кроку у Польщі та Угорщині. У болгарському уряді теж мають намір подбати про захист власних інтересів.

Про це повідомив голова Міністерства сільського господарства Явір Гечов, пише BNR.

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Як зазначив болгарський міністр, накопичення великої кількості продовольства в країні становить серйозну загрозу.

"Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим більше що, коли таке обмеження вже ввели дві інші держави, є серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів", — пояснив він.

За словами Гечова, відповідне питання вже обговорили із міністрами сільського господарства шести країн Європи. 18 квітня відбудуться консультації з питання і з президентом Руменом Радевом.

Позиція Єврокомісії щодо українського зерна

Як інформує Reuters, Європейській комісії негативно відреагували на введення окремими країнами заборони на український імпорт до 30 червня 2023 року. Там вважають, що односторонні дії країн-членів ЄС у сфері торгівлі є неприйнятними. У ЄК вважають, що у такі важкі часи важливо координувати та погоджувати всі рішення всередині блоку.

"Нам відомо про заяви Польщі та Угорщини про заборону на імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. У цьому контексті важливо наголосити, що торговельна політика перебуває у винятковій компетенції ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні", — йдеться у заяві.

Що відомо про заборону імпорту

Раніше Польща та Угорщина поширили обмеження на імпорт українського зерна та багатьох продуктів харчування. Польський уряд запровадив заборону на імпорт м'яса, молочних продуктів, меду, овочів та фруктів, вина, яєць та іншого.

В уряді Угорщини вказали на "безпрецедентну кількість" імпорту зернових та олійних культур із України. Українські виробники, які мають повний безмитний статус, почали експортувати у великих кількостях птицю, яйця та мед на європейський ринок, що витісняє угорську продукцію та знижує відпускні ціни.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що перед введенням обмежень Україна експортувала приблизно 10% своєї агропродукції до Польщі та транзитом через Польщу.

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