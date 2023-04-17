Импорт украинского зерна может запретить еще одна страна

Уборка украинского зерна. Фото: Reuters

В Болгарии обсуждают запрет импорта украинского зерна после такого шага в Польше и Венгрии. В болгарском правительстве тоже намерены позаботиться о защите собственных интересов.

Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства Явор Гечев, пишет BNR.

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Как отметил болгарский министр, накопление большого количества продовольствия в стране представляет серьезную угрозу.

"Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, есть серьезный риск накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не примем соответствующие меры", — пояснил он.

По словам Гечова, вопрос уже обсудили с министрами сельского хозяйства шести стран Европы. 18 апреля состоятся консультации по вопросу и с президентом Руменом Радевом.

Министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечов. Фото: government.bg

Позиция Еврокомиссии по отношению к украинскому зерну

Как сообщает Reuters, Европейской комиссии негативно отреагировали на введение отдельными странами запрета на украинский импорт до 30 июня 2023 года. Там считают, что односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы. В ЕК считают, что в столь трудные времена важно координировать и согласовывать все решения внутри блока.

"Нам известно о заявлениях Польши и Венгрии о запрете на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС, и потому односторонние действия неприемлемы", — говорится в заявлении.

Что известно о запрете импорта

Ранее Польша и Венгрия распространили ограничения на импорт украинского зерна и многих продуктов питания. Польское правительство ввело запрет на импорт мяса, молочных продуктов, меда, овощей и фруктов, вино, яйца и другое.

В правительстве Венгрии отметили "беспрецедентное количество" импорта зерновых и масличных культур из Украины. Украинские производители, имеющие полный беспошлинный статус, начали экспортировать в больших количествах птицу, яйца и мед на европейский рынок, что вытесняет венгерскую продукцию и снижает цены на отпуск.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что перед введением ограничений Украина экспортировала примерно 10% своей агропродукции в Польшу и транзитом через Польшу.