Індексація пенсій — відомо, які реальні надбавки отримали українці

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

У березні 2024 року в країні провели індексацію пенсій громадян, яка мала підвищити виплати у середньому на 8%. Однак на практиці українці отримали менші суми доплат, аніж було обіцяно.

Про те, чому так сталось, розповіли експерти профільного видання "На пенсії".

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Що не так з надбавками для пенсіонерів

За результатом індексації люди похилого віку мали б отримати надбавки у сумі від 100 до 1,58 тис. гривень, однак для багатьох громадян розміри пенсій змінились лише на декілька гривень.

Це сталося, зокрема, тому що за чинними правилами індексувався лише основний розмір пенсії, що розраховується за певною формулою.

Різноманітні доплати та надбавки, які мають багато категорій громадян, до уваги не брали. Часто такий розмір пенсії, за відповідною формулою, дуже низький. Попри це, деяка частина громадян все ж отримала обіцяний розмір підвищення.

Реальні доплати після індексації

Портал опублікував коментарі від своїх підписників, які оприлюднили реальні суми індексації. Зокрема, за словами однієї з громадянок, їй мали надати надбавку у 820 гривень, однак 300 гривень зняли.

"В особистому кабінеті перевірила доплату свою і чоловіка. Мені додали 820 гривень, проте зняли 300 гривень доплати як 70-річній. У мене 42 роки стажу і коефіцієнт зарплати 3,09. Чоловіку додали 780 гривень. У нього коефіцієнт зарплати 2,9, а стаж — 44 роки", — йдеться у повідомленні.

Є повідомлення, де громадяни розповіли, що індексація пенсії відбулась "до копійки" у 7,96%. Так, одна з користувачок розповіла, що пенсія підвищилась на 687 гривень.

Переважна більшість громадян зауважила на мінімальній доплаті. Дехто вказав, що отримав 220 гривень, однак зникла чорнобильська доплата.

"Було 2 760 гривень, додали 220 гривень, але з пенсійної справи раптово зникла чорнобильська доплата в розмірі 50 гривень. І тут свиснули", — зазначається у дописі.

Є відгуки про те, що індексація була супермінімальна. Кілька громадян написали, що отримали підвищення лише на декілька гривень.

"Я отримав 18 гривень… Замість індексації пенсію збільшили тільки на 16 гривень за рахунок доплати за понаднормовий стаж. А казали, що збільшення буде не менше 100 гривень", — йдеться у кількох дописах українців на порталі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі категорії громадян можуть оформити пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку. Зробити це можуть люди, з якими трудовий договір було розірвано з ініціативи роботодавця через виявлення невідповідності працівника на посаді за станом здоров'я.

Ми також писали про те, що у Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці мають право вийти на пенсію достроково. В українському законодавстві є перелік осіб, які мають право на призначення дострокової пенсії за віком.