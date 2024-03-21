Индексация пенсий — известно, какие реальные надбавки получили украинцы

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В марте 2024 года в стране была проведена индексация пенсий граждан, которая должна была повысить выплаты в среднем на 8%. Однако на практике украинцы получили меньшие суммы доплат, чем было обещано.

О том, почему так произошло, рассказали эксперты профильного издания "На пенсии".

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По результатам индексации пожилые люди должны были получить надбавки в сумме от 100 до 1,58 тыс. гривен, однако для многих граждан размеры пенсий изменились лишь на несколько гривен.

Это произошло, в частности, потому что по действующим правилам индексировался только основной размер пенсии, рассчитываемый по формуле.

Различные доплаты и надбавки, которые имеют многие категории граждан, не принимали во внимание. Часто такой размер пенсии, по соответствующей формуле, очень низок. Тем не менее, некоторая часть граждан все же получила обещанный размер повышения.

Реальные доплаты после индексации

Портал опубликовал комментарии от своих подписчиков, обнародовавших реальные суммы индексации. В частности, по словам одной из гражданок, ей должны были предоставить надбавку в 820 гривен, однако 300 гривен сняли.

"В личном кабинете проверила доплату свою и мужа. Мне прибавили 820 гривен, однако сняли 300 гривен доплаты, как 70-летней. У меня 42 года стажа и коэффициент зарплаты 3,09. Мужу прибавили 780 гривен. У него коэффициент зарплаты 2,9, а стаж — 44 года", — говорится в сообщении.

Есть сообщения, где граждане рассказали, что индексация пенсии состоялась "до копейки" в 7,96%. Так, одна из пользователей рассказала, что пенсия повысилась на 687 гривен.

Подавляющее большинство граждан отметили минимальную доплату. Некоторые указали, что получили 220 гривен, однако исчезла чернобыльская доплата.

"Было 2 760 гривен, прибавили 220 гривен, но по пенсионному делу внезапно исчезла чернобыльская доплата в размере 50 гривен. И здесь свистнули", — отмечается в сообщении.

Есть отзывы о том, что индексация была супер минимальной. Несколько граждан написали, что получили повышение всего на несколько гривен.

"Я получил 18 гривен… Вместо индексации пенсию увеличили только на 16 гривен за счет доплаты за сверхурочный стаж. А говорили, что увеличение будет не менее 100 гривен", — говорится в нескольких сообщениях украинцев на портале.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые категории граждан могут оформить пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста. Сделать это могут люди, с которыми трудовой договор был разорван по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника в должности по состоянию здоровья.

Мы также писали о том, что в Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы имеют право выйти на пенсию досрочно. В украинском законодательстве есть перечень лиц, имеющих право на назначение досрочной пенсии по возрасту.