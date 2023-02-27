Індексація пенсій — чи підвищать виплати військовим пенсіонерів у березні

Уряд вирішив підвищити виплати усім через високу інфляцію

В Україні в рамках індексації пенсій, яка розпочнеться з 1 березня 2023 року, підвищать виплати військовим пенсіонерам. Таке рішення продиктоване високою інфляцією та воєнним станом.

Про це повідомила голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону "Єдині новини".

На кого пошириться індексація

За словами міністра соцполітики, індексація пенсій торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Відповідно до чинного законодавства, індексація пенсій передбачає підвищення тільки для тих пенсіонерів, які мають пенсійні виплати більші за мінімальні.

Вона пояснила, що це пов'язано з тим, що громадяни, яким нараховують мінімальну пенсію, надають низку певних доплат, які підвищують її розмір. Проте у 2023 році, на тлі війни та високої інфляції, уряд вирішив підвищити пенсії всім пенсіонерам, у тому числі і військовим пенсіонерам.

"Цього року інфляція значно "з'їла" доходи наших громадян. Тому ми працюємо над тим, щоб забезпечити всім категоріям підвищення на 20% пенсії, навіть тим, у кого вона найменша. Військовим пенсіонерам також", — додала Жолнович.

На скільки піднімуть пенсії

Як зазначила глава Мінсоцполітики, українські пенсіонери підвищені виплати мають отримати у квітні. Хоча індексація буде проведена на рівні 20%, розмір виплат підвищиться в середньому від 400 до 700 гривень.

"У середньому доплата до пенсій складе від 400 до 700 грн. залежно від категорії", — повідомила міністр.

Нагадаємо, в Україні у лютому 2023 року змінилися заробітні плати та пенсії для військових. Зокрема, щомісячні доплати у розмірі 30 тисяч грн, які з лютого минулого року отримували військові та силовики, нараховуватимуть не всім.

Також ми писали, що в Україні громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".