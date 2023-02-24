Скасування високих зарплат військовим — у кого забрали премії

Доплати у розмірі 30 тисяч грн отримуватимуть не всі

В Україні у лютому 2023 року змінилися заробітні плати та пенсії для військових. Зокрема, щомісячні доплати у розмірі 30 тисяч грн, які з лютого минулого року отримували військові та силовики, нараховуватимуть не всім.

Фахівці громадської організації "Центр спільних дій" пояснили, яку суму вважати достатньо справедливою для тих, хто ризикує життям та як відрізнятимуться виплати військових.

Зміни в зарплатах

У Міністерстві оборони раніше пояснили, що зміни торкнуться лише військових та співробітників Міністерства внутрішніх справ, які перебувають поза зоною бойових дій, військових-строковиків, курсантів вишів, офіцерів управлінь і штабів.

Таким чином без доплат залишили всіх, хто не служить у складі угруповань Сил оборони чи резерву головнокомандувача і перебувають поза районами ведення бойових дій.

Розмір премій військовим у 100 тисяч гривень, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінили. Те ж стосується сімей полонених чи зниклих безвісти.

Також Міноборони натомість збільшило мінімальне грошове забезпечення для військових до 20 тисяч гривень. Однак суспільство негативно сприйняло такі новації.

Нагадаємо, раніше депутати Верховної Ради України (ВРУ) підтримали оприлюднення цін закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.

Також ми писали, що під кінець 2022 року в Україні рекордно зросли видатки державного бюджету на потреби армії. Зокрема, йдеться про на закупівлі та зарплати військовим.