Индексация пенсий — повысят ли выплаты военным пенсионерам в марте

Правительство решило повысить выплаты всем из-за высокой инфляции

В Украине в рамках индексации пенсий, которая начнется с 1 марта 2023 года, повысят выплаты военным пенсионерам. Такое решение продиктовано высокой инфляцией и военным положением.

Об этом сообщила глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона "Единые новости".

На кого распространится индексация

По словам министра соцполитики, индексация пенсий коснется более 10 миллионов украинцев. Согласно действующему законодательству, индексация пенсий предусматривает повышение только для тех пенсионеров, которые имеют пенсионные выплаты больше минимальных.

Она объяснила, что это связано с тем, что граждане, которым начисляют минимальную пенсию, предоставляют ряд определенных доплат, повышающих ее размер. Однако в 2023 году, на фоне войны и высокой инфляции, правительство решило повысить пенсии всем пенсионерам, в том числе и военным пенсионерам.

"В этом году инфляция значительно "съела" доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсии, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам тоже", — добавила Жолнович.

На сколько поднимут пенсии

Как отметила глава Минсоцполитики, украинские пенсионеры повышенные выплаты должны получить в апреле. Хотя индексация будет произведена на уровне 20%, размер выплат повысится в среднем от 400 до 700 гривен.

"В среднем доплата к пенсиям составит от 400 до 700 грн в зависимости от категории", — сообщила министр.

Напомним, в Украине в феврале 2023 года изменились заработные платы и пенсии для военных. В частности, ежемесячные доплаты в размере 30 тысяч грн, с февраля прошлого года получавшие военные и силовики, будут начислять не всем.

Также мы писали, что в Украине граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".