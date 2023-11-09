Індія зекономила майже 3 мільярди доларів, купуючи нафту в РФ, — Reuters

Імпорт нафти. Ілюстративне фото: REUTERS

Індії вдалося зекономити близько 2,7 мільярда доларів протягом перших 9 місяців 2023 року. Вони це зробили за допомогою імпорту російської нафти за зниженою ціною.

Про це пише Reuters.

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Таким чином це сприяло покращенню рівня економічного зростання та послабленню тиску на торговий дефіцит країни.

Зазначається, що Індія є третім найбільшим імпортером і споживачем нафти у світі. Вона стала на місце Європи після того, як західні країни запровадили санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Такий доступ до відносно недорогої російської нафти надав Індії можливість скорочення імпорту з Близького Сходу, де зросла вартість після того, як добровільно додатково скоротилися поставки Саудівською Аравією з липня.

Скільки нафти імпортувала країна

За інформацією міністерства торгівлі Індії, із січня по вересень країні вдалося імпортувати майже 70 мільйонів метричних тонн російської нафти, це еквівалентно 1,85 мільйона барелів на добу разом з російською нафтою, яка була імпортована з Південної Кореї, Греції та Іспанії шляхом перевалочних пунктів.

В середньому ціна на російську нафту, яку постачали на індійські нафтопереробні заводи, сягала 525,60 дол за тонну разом з витратами на доставку і страхування.

"За розрахунками, це дорівнює економії 2,7 мільярда доларів для Індії порівняно з тим, що вона заплатила б, якби купувала іракську нафту. Росія випередила Ірак як головний постачальник нафти до Індії, а Саудівська Аравія відійшла на третє місце", — зазначили в агентстві.

Нагадаємо, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 млрд євро. Серед них — діаманти та заборона ліцензій на програмне забезпечення.