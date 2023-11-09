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Индия сэкономила почти 3 миллиарда долларов, покупая нефть в РФ, — Reuters

9 ноября 2023 14:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Индия сэкономила почти 3 миллиарда долларов, покупая нефть в РФ, — Reuters
Импорт нефти. Иллюстративное фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Индии удалось сэкономить около 2,7 миллиарда долларов в течение первых 9 месяцев 2023 года. Они сделали это с помощью импорта российской нефти по сниженной цене.

Об этом пишет Reuters.

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Таким образом, это способствовало улучшению уровня экономического роста и ослаблению давления на торговый дефицит страны.

Индия является третьим крупнейшим импортером и потребителем нефти в мире. Она стала на место Европы после того, как западные страны ввели санкции против России из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Такой доступ к относительно недорогой российской нефти предоставил Индии возможность сокращения импорта с Ближнего Востока, где возросла стоимость после того, как добровольно дополнительно сократились поставки Саудовской Аравией с июля.

Сколько нефти импортировала страна

По информации министерства торговли Индии, с января по сентябрь стране удалось импортировать почти 70 миллионов метрических тонн российской нефти, это эквивалентно 1,85 миллиона баррелей в сутки вместе с российской нефтью, импортированной из Южной Кореи, Греции и Испании путем перевалочных пунктов.

В среднем цена на российскую нефть, поставляемую на индийские нефтеперерабатывающие заводы, достигала 525,60 долл. за тонну вместе с расходами на доставку и страхование.

"По расчетам, это равно экономии 2,7 миллиарда долларов для Индии по сравнению с тем, что она заплатила бы, если бы покупала иракскую нефть. Россия опередила Ирак как главный поставщик нефти в Индию, а Саудовская Аравия отошла на третье место", — отметили в агентстве.

Напомним, предложения 12-го пакета санкций ЕС против России предполагают ограничение на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 млрд евро. Среди них — бриллианты и запрет лицензий на программное обеспечение.

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