Ціни в Україні — яка буде інфляція на кінець року

Покупці у магазині. Фото: rau.ua

В Україні показник інфляції опустився до локального мінімуму. Проте на кінець 2023 року він дещо підвищиться.

Про це розповіла голова правління "Ліга банків України" Олена Коробкова.

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Як зазначається, інфляція опустилась до мінімуму — 5,3%. Водночас індекс споживчих цін у жовтні поточного року підвищився на 0,8%. Торік відповідний показник був у понад три рази більшим. Однак сповільнення інфляції наразі припинилося, і на кінець року її показник буде вищим.

"Тобто інфляція значно сповільнилася. Але, за оцінками аналітиків, є трохи інший момент, згідно з їх прогнозів, найімовірніше, що сповільнення інфляції вже припинилося. Тому на кінець року ми очікуємо наближення показника орієнтовно до 6%", — уточнила експертка.

Олена Коробкова зауважила, що позитивно вплинули на зниження темпів інфляції вжиті Національним банком дії.

Також цьому сприяла допомога міжнародних інвесторів.

Зміни цін у 2023 році

За даними Держслужби статистики, в країні за рік (з жовтня 2022-го до жовтня 2023-го) підвищилась вартість майже всіх продуктів, товарів й послуг.

Найбільше додало у вартості м'ясо та м'ясопродукти, зараз ціни на 13,7% вищі. Подорожчали:

10% — молоко;

9% — олія;

9% — хліб;

8% — сир та м'який сир;

7% — риба та продукти з риби.

Подешевшали такі продукти:

на 20% — овочі;

на 15% — яйця;

на 11% — олія.

на 7,6% — фрукти;

на 2% — хлібопродукти;

на 1% — цукор.

Більше про ціни

Нагадаємо, експерти вважають, що в Україні найближчої зими деякі продукти можуть суттєво зрости в ціні. Експерти розповіли, до чого готуватися українцям та що подорожчає найбільше.

Також ми писали, що в Україні різко подорожчав стратегічний продукт — сало. За даними експертів аграрного ринку, станом на кінець жовтня середня ціна дорівнює 254 гривні за кілограм.