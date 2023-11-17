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Інфляція сягнула локального мінімуму — прогноз до кінця року

17 листопада 2023 15:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — яка буде інфляція на кінець року
Покупці у магазині. Фото: rau.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні показник інфляції опустився до локального мінімуму. Проте на кінець 2023 року він дещо підвищиться.

Про це розповіла голова правління "Ліга банків України" Олена Коробкова.

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Як зазначається, інфляція опустилась до мінімуму — 5,3%. Водночас індекс споживчих цін у жовтні поточного року підвищився на 0,8%. Торік відповідний показник був у понад три рази більшим. Однак сповільнення інфляції наразі припинилося, і на кінець року її показник буде вищим.

"Тобто інфляція значно сповільнилася. Але, за оцінками аналітиків, є трохи інший момент, згідно з їх прогнозів, найімовірніше, що сповільнення інфляції вже припинилося. Тому на кінець року ми очікуємо наближення показника орієнтовно до 6%", — уточнила експертка.

Олена Коробкова зауважила, що позитивно вплинули на зниження темпів інфляції вжиті Національним банком дії.

Також цьому сприяла допомога міжнародних інвесторів.

Зміни цін у 2023 році

За даними Держслужби статистики, в країні за рік (з жовтня 2022-го до жовтня 2023-го) підвищилась вартість майже всіх продуктів, товарів й послуг.

Найбільше додало у вартості м'ясо та м'ясопродукти, зараз ціни на 13,7% вищі. Подорожчали:

  • 10% — молоко;
  • 9% — олія;
  • 9% — хліб;
  • 8% — сир та м'який сир;
  • 7% — риба та продукти з риби.

Подешевшали такі продукти:

  • на 20% — овочі;
  • на 15% — яйця;
  • на 11% — олія.
  • на 7,6% — фрукти;
  • на 2% — хлібопродукти;
  • на 1% — цукор.

Більше про ціни

Нагадаємо, експерти вважають, що в Україні найближчої зими деякі продукти можуть суттєво зрости в ціні. Експерти розповіли, до чого готуватися українцям та що подорожчає найбільше.

Також ми писали, що в Україні різко подорожчав стратегічний продукт — сало. За даними експертів аграрного ринку, станом на кінець жовтня середня ціна дорівнює 254 гривні за кілограм.

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