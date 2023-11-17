Ціни в Україні — яка буде інфляція на кінець року

Інфляція сягнула локального мінімуму — прогноз до кінця року
В Україні показник інфляції опустився до локального мінімуму. Проте на кінець 2023 року він дещо підвищиться.
Про це розповіла голова правління "Ліга банків України" Олена Коробкова.
Рівень інфляції в Україні
Як зазначається, інфляція опустилась до мінімуму — 5,3%. Водночас індекс споживчих цін у жовтні поточного року підвищився на 0,8%. Торік відповідний показник був у понад три рази більшим. Однак сповільнення інфляції наразі припинилося, і на кінець року її показник буде вищим.
"Тобто інфляція значно сповільнилася. Але, за оцінками аналітиків, є трохи інший момент, згідно з їх прогнозів, найімовірніше, що сповільнення інфляції вже припинилося. Тому на кінець року ми очікуємо наближення показника орієнтовно до 6%", — уточнила експертка.
Олена Коробкова зауважила, що позитивно вплинули на зниження темпів інфляції вжиті Національним банком дії.
Також цьому сприяла допомога міжнародних інвесторів.
Зміни цін у 2023 році
За даними Держслужби статистики, в країні за рік (з жовтня 2022-го до жовтня 2023-го) підвищилась вартість майже всіх продуктів, товарів й послуг.
Найбільше додало у вартості м'ясо та м'ясопродукти, зараз ціни на 13,7% вищі. Подорожчали:
- 10% — молоко;
- 9% — олія;
- 9% — хліб;
- 8% — сир та м'який сир;
- 7% — риба та продукти з риби.
Подешевшали такі продукти:
- на 20% — овочі;
- на 15% — яйця;
- на 11% — олія.
- на 7,6% — фрукти;
- на 2% — хлібопродукти;
- на 1% — цукор.
Більше про ціни
Нагадаємо, експерти вважають, що в Україні найближчої зими деякі продукти можуть суттєво зрости в ціні. Експерти розповіли, до чого готуватися українцям та що подорожчає найбільше.
Також ми писали, що в Україні різко подорожчав стратегічний продукт — сало. За даними експертів аграрного ринку, станом на кінець жовтня середня ціна дорівнює 254 гривні за кілограм.
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