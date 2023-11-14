Ціни на деякі продукти можуть значно зрости взимку

Покупці у магазині. Фото: UNIAN

В Україні найближчої зими деякі продукти можуть суттєво зрости в ціні. Експерти розповіли, до чого готуватися українцям та що подорожчає найбільше.

Про це поінформував заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у Media Center Ukraine.

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Які продукти коштуватимуть дорожче

За словами експерта, взимку деякі продукти можуть коштувати значно дорожче. За прогнозами, вже з середини грудня ціни почнуть активно рухатися "вгору".

Загалом на вартість продуктів впливатимуть кілька факторів, з-поміж них — сезонність. Певні групи товарів можуть подорожчати на 5-10%. Фактор сезонності вже впливає на вартість низки продуктів. Дорожчають яйця, молочна продукція, м’ясні вироби та овочі.

"Фактично в нас з кінця серпня зросли ціни на молочну та м’ясну продукцію. Це обумовлено як логістикою, так і здорожчанням цін на паливно-мастильні матеріали, але також фактором закінчення сезонності великого молока", — пояснив Денис Марчук.

Це відбуватиметься доти, доки переробні підприємства матимуть зобов’язання за контрактами як на внутрішньому, так і на експортних ринках. Після завершення дії контрактів можливе падіння цін.

Висока ціна на яйця триматиметься орієнтовно до середини весни, доки не почнуть з’являтися нові пропозиції від домашніх господарств, додав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

За словами експерта Максима Гопки, зокрема після новорічних свят може подорожчати цибуля, а навесні наступного року досягнути піку. Якщо зараз коштує 12 — 14 грн/кг, то навесні — всі 40 грн.

Як змінились ціни у 2023-му

За даними Державної служби статистики, в Україні за рік (з жовтня 2022-го до жовтня 2023 року) підвищилась вартість практично всіх продуктів, товарів та послуг.

Зокрема, серед продуктів лідирують зі здорожчання м'ясо й м'ясопродукти, зараз ціни на 13,7% вищі. Додали у вартості такі продукти:

майже 10% — молоко;

9% — олія;

близько 9% — хліб;

8% — сир та м'який сир;

майже 7% — риба та продукти з риби.

Подешевшали такі продукти:

на 20% — овочі;

на 15% — яйця;

на понад 11% — олія.

на більш ніж 7,6% — фрукти;

на близько 2% — хлібопродукти;

на майже 1% — цукор.

Більше про ціни

Нагадаємо, в країні рекордне цінове падіння демонструє гречана крупа. За оцінками експертів аграрного ринку, вартість гречки за останній рік знизилася практично вдвічі.

Також ми писали, що в Україні різко подорожчав стратегічний продукт — сало. За даними експертів аграрного ринку, станом на кінець жовтня середня ціна дорівнює 254 гривні за кілограм.