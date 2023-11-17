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Инфляция достигла локального минимума — прогноз до конца года

17 ноября 2023 15:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — какая будет инфляция на конец года
Покупатели в магазине. Фото: rau.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине показатель инфляции опустился до локального минимума. Однако до конца 2023 года он несколько повысится.

Об этом рассказала глава правления "Лига банков Украины" Елена Коробкова.

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Уровень инфляции в Украине

Как отмечается, инфляция опустилась до минимума — 5,3%. В то же время, индекс потребительских цен в октябре текущего года повысился на 0,8%. В прошлом году соответствующий показатель был более чем в три раза больше. Однако замедление инфляции сейчас прекратилось, и к концу года ее показатель будет выше.

"То есть инфляция значительно замедлилась. Но, по оценкам аналитиков, есть несколько иной момент, согласно их прогнозам, вероятнее всего, что замедление инфляции уже прекратилось. Поэтому к концу года мы ожидаем приближения показателя ориентировочно к 6%", — уточнила эксперт.

Елена Коробкова отметила, что положительно повлияли на снижение темпов инфляции предпринятые Национальным банком действия.

Также этому содействовала помощь международных инвесторов.

Изменения цен в 2023 году

По данным Госслужбы статистики, в стране за год (с октября 2022-го по октябрь 2023-го) повысилась стоимость почти всех продуктов, товаров и услуг.

Больше всего прибавило в стоимости мясо и мясопродукты, сейчас цены на 13,7% выше. Подорожали:

  • 10% — молоко;
  • 9% — масло;
  • 9% — хлеб;
  • 8% — сыр и мягкий сыр;
  • 7% — рыба и продукты из рыбы.

Подешевели такие продукты:

  • на 20% — овощи;
  • на 15% — яйца;
  • на 11% — масло.
  • на 7,6% — фрукты;
  • на 2% — хлебопродукты;
  • на 1% — сахар.

Больше о ценах

Напомним, эксперты считают, что в Украине в ближайшую зиму некоторые продукты могут существенно вырасти в цене. Эксперты рассказали, к чему готовиться украинцам и что подорожает больше всего.

Также мы писали, что в Украине резко подорожал стратегический продукт — сало. По данным экспертов аграрного рынка, по состоянию на конец октября средняя цена составляет 254 гривны за килограмм.

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