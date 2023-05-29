Бізнес в РФ — іноземні інвестори вивели десятки мільярдів доларів

Ділова людина в офісі Сбербанку. Фото: google.com

За рік іноземні інвестори, які залишили російський ринок, продавши свій бізнес, вивели десятки мільярдів доларів. За цей час уклали 200 угод з продажу активів.

Такі дані навів начальник аналітичного управління банку БКФ Максим Осадчий, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Російський посадовець проаналізував дані Центрального Банку Росії з березня 2022 року по березень 2023 року. Згідно з ними, іноземні бізнесмени вивели за цей час близько 36 млрд доларів. Було укладено дві сотні угод з продажу активів компаніями, що йдуть з Росії. Тільки 20% з них продали активи вартістю понад 100 млн доларів.

Надалі регулятор планує обмежувати щомісячний обсяг виходу нерезидентів із російського ринку.

Втрати іноземних інвесторів

За інформацією консалтингової компанії CORE.XP, зокрема, іноземні інвестори недоотримали від продажу торгової нерухомості в РФ до 50 млрд рублів через вимушений дисконт у 2022-му та першому кварталі поточного року. Так, сукупний розмір знижок по всіх об'єктах сягав 30% від їхньої ринкової ціни. Портфель комерційної нерухомості, що залишається за іноземними власниками, оцінюється без знижок в 800 млрд рублів.

В РФ ввели обмеження на продаж нерухомості іноземними інвесторами із "недружніх" країн з березня 2022 року. У грудні минулого року Міністерство фінансів вказало у вимогах до угод за участю іноземних продавців розмір знижки в 50%, необхідність відрахування Росії 10% від суми угоди, розстрочення платежу на один-два роки.

Нагадаємо, австрійській групі Raiffeisen Bank International не вдалося знайти покупців на свою фінустанову у Росії. У зв'язку з цим вона почала готувати її розмежування.

Також ми писали, що дві європейські держави, Угорщина та Греція, не підтримують нові санкції Євросоюзу проти Росії. Це відбувається у контексті обговорення 11-го пакету обмежень проти РФ після початку великомасштабної агресії проти України.