Деловой человек в офисе Сбербанка. Фото: google.com

За год иностранные инвесторы, покинувшие российский рынок, продав свой бизнес, вывели десятки миллиардов долларов. За это время было заключено 200 сделок по продаже активов.

Такие данные привел начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, пишут российские пропагандистские СМИ.

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Российский чиновник проанализировал данные Центрального Банка России с марта 2022 года по март 2023 года. Согласно им, иностранные бизнесмены вывели за это время около 36 млрд долларов. Было заключено две сотни сделок по продаже активов компаниями, уходящими из России. Только 20% из них продали активы стоимостью более 100 млн долларов.

В дальнейшем регулятор планирует уменьшать ежемесячный объем выхода нерезидентов с российского рынка.

Потери иностранных инвесторов

По информации консалтинговой компании CORE.XP, в частности, иностранные инвесторы недополучили от продажи торговой недвижимости в РФ до 50 млрд рублей из-за вынужденного дисконта в 2022-м и первом квартале текущего года. Так, совокупный размер скидок по всем объектам достигал 30% от их рыночной цены. Портфель коммерческой недвижимости, остающийся за иностранными собственниками, оценивается без скидок в 800 млрд рублей.

В РФ ввели ограничения на продажу недвижимости иностранными инвесторами из "недружественных" стран с марта 2022 года. В декабре прошлого года Министерство финансов указало в требованиях к сделкам с участием иностранных продавцов размер скидки в 50%, необходимость отчисления России 10% от суммы сделки, рассрочку платежа на один-два года.

Напомним, австрийской группе Raiffeisen Bank International не удалось найти покупателей на свое финучреждение в России. В связи с этим она начала готовить ее разграничение.

Также мы писали, что два европейских государства, Венгрия и Греция, не поддерживают новые санкции Евросоюза против России. Это происходит в контексте обсуждения 11-го пакета ограничений против РФ после начала крупномасштабной агрессии против Украины.