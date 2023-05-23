Raiffeisen Bank розмежує бізнес у Росії

Демонтаж назви Raiffeisen Bank на будівлі в Москві. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Австрійській групі Raiffeisen Bank International не вдалося знайти покупців на свою фінустанову у Росії. У зв'язку з цим вона почала готувати її розмежування.

Про це інформує агенція Reuters, посилаючись на джерела.

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Відокремлення Райффайзенбанку

За інформацією неназваного співрозмовника агенції, у разі якщо рішення про розмежування та відокремлення російського Райффайзенбанку ухвалять, то акціонери RBI одержать додатковий пакет акцій: один буде — для RBI без частки Росії, другий пакет — для росбізнесу.

У банку висловлюють сподівання, що таке рішення зніме репутаційний тиск із Raiffeisen Bank International, проте агенція зауважує, що це може стати тільки видимістю відокремлення. У такому випадку залишиться відкритим питання, чи дійсно він не залежить від RBI.

У разі, якщо фахівці Європейського центрального банку помітять суттєві збіги у персоналі чи фінансуванні, Райффайзенбанк надалі розглядатимуть як частину групи RBI.

Співрозмовник зауважив, що Сполучені Штати не до кінця підтримують варіант із розмежування. У Вашингтоні вважають, що нова організація надалі контролюватиме відмивання грошей.

Плани Raiffeisen про вихід з ринку РФ

У лютому 2023 року Raiffeisen Bank повідомив, що опрацьовує стратегічні варіанти для бізнесу, у тому числі можливий вихід із РФ через вторгнення в Україну.

В Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів зацікавилися роботою банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) щодо її бізнесу в Росії. Фахівці відомства розпочали перевірку.

Також ЗМІ опублікували повідомлення, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), спільно з російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні. НБУ наголосив про недопустимість співпраці міжнародних банків з Росією та Білоруссю.

У Raiffeisen відповіли, що суворо дотримуються всіх вимог чинного законодавства Австрії та Європейського Союзу, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України.

Раніше ми писали, що Raiffeisen Bank International потрапив до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжує працювати у Росії. В українській "дочці" банку пояснили, чи вплине це на її роботу.