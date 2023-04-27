Відбудова України: чи будуть інвестиції в регіонах

Зруйновані будинки в Ірпені. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок російсько-української війни регіони зазнали руйнувань та економічних втрат. Україна сподівається на допомогу міжнародних організацій у відновленні, а лідери областей — на інвестиції.

Та в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE член парламентського комітету з питань енергетики Юрій Камельчук пояснив, чому інвестори не несуть повну відповідальність за відновлення інфраструктури та економіки.

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"У період з 2014 по нині, перше місце за рівнем залучення інвестицій, інноваційним розвитком та зовнішньоекономічною співпрацею постійно належить Києву, а тепер уже і Київській області. Друге місце за словами експертів належить західним регіонам. Наразі, це Львівська та Івано-Франківська області. А от третє, четверте і п’яте місце в рейтингу інвестицій прослідкувати наразі важко", — сказав Юрій Камельчук.

Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

Але цей рейтинг досить умовний, наголошує нардеп, бо підписані меморандуми про співпрацю і заяви світових спільнот не гарантують фінансових потоків до перемоги у повномасштабній війні. І це не означає, що регіони опинилися у полоні обставин.

"Відповідальність лежить саме на лідерах областей. При різномаїтті можливостей до залучення інвестицій, громадам не вистачає системних дій. Для когось, це лише високопарний вислів. Та за нею криються чіткі критерії відбору", — додав Камельчук.

Отже, чого очікує інвестор:

— підготовлений бізнес план

— інвестиційну пропозицію і зрозумілі умови

— команду, яка може досягнути результату та оперативно відбудовувати бізнес

"Проблема в тому, що терміни "інвестиційна пропозиція" та "стратегія регіонів" часто розуміють як перелік земельних ділянок. Інвестор, ніби то, все зробить сам. Але так система не працює", — вважає нардеп.

А от на запитання, які сфери підприємництва процвітатимуть навіть у період повномасштабної війни в регіонах, Камельчук відповів: "Вирощування і переробка продуктів харчування, логістика і розподільчі склади, будівництво і проектування. І звісно, IT сфера".

Будівництво житла. Фото: Новини.LIVE

Крім того, нардеп запропонував рішення, яке допоможе стабілізувати інвестиційний клімат в країні. Ним стане активне залучення до громад спеціалістів та агенцій регіонального розвитку.

Нагадаємо, в Кабміні зазначили, що Україна зараз активно працює над планом швидкого відновлення країни після важких втрат, які були заподіяні недавніми конфліктами та кризами. Метою цього плану є відновлення економічної стабільності та створення нових можливостей для українців.