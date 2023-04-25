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Шмигаль назвав міста України, які відбудують "краще, ніж було"

25 квітня 2023 23:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шмигаль назвав міста України, які відбудують "краще, ніж було"
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна зараз активно працює над планом швидкого відновлення країни після важких втрат, які були заподіяні недавніми конфліктами та кризами. Метою цього плану є відновлення економічної стабільності та створення нових можливостей для українців.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Відбудова міст

В рамках цього плану було виділено п'ять основних пріоритетів, що включають сотні проєктів, які здійснюватимуться у різних містах та селищах одночасно.

Одним із головних принципів є "build back better", що означає "відбудувати краще, ніж було". Сьогодні уряд затверджує важливу постанову у цьому напрямку та визначає шість населених пунктів, де відновлення проходитиме комплексно та за новими принципами.

"Визначаємо шість населених пунктів, де відновлення проходитиме комплексно і за новими принципами. Це Бородянка та Мощун у Київській області, Тростянець Сумської області, Посад-Покровське у Херсонській області, Циркуни у Харківській області та Ягідне у Чернігівській області", — сказав Шмигаль.

Ці населені пункти були серйозно пошкоджені, і тепер вони відновлюватимуться не лише шляхом відновлення окремих будівель та споруд, але й за допомогою нового підходу до планування та трансформації цих населених пунктів загалом. Цей комплексний підхід забезпечить прозорість, ефективність, системність та швидкість відновлення.

Однак це не означає, що інші населені пункти не відновлюватимуться. Відновлення вже відбувається по всій країні, а цей документ є пошуком найефективніших підходів, які дозволять відновити країну якнайшвидше та якісніше.

Для успішної реалізації цього плану швидкого відновлення уряд України буде мобілізовано необхідні ресурси та залучатиме міжнародних партнерів, у тому числі Європейський союз, який нещодавно перерахував Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, що з 10 травня в Україні розпочнеться тестування програми "ЄВідновлення", яка призначена для допомоги людям, які втратили житло внаслідок війни, у ремонті та відновленні своїх будинків.

 

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