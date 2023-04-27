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Инвестиции не гарантируют восстановление регионов — нардеп назвал причину

27 апреля 2023 11:50
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Восстановление Украины: будут ли инвестиции в регионах
Разрушенные дома в Ирпене. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В результате российско-украинской войны регионы понесли разрушения и экономические потери. Украина надеется на помощь международных организаций в восстановлении, а лидеры областей — на инвестиции.

Но в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE член парламентского комитета по энергетике Юрий Камельчук объяснил, почему инвесторы не несут полной ответственности за восстановление инфраструктуры и экономики.

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"В период с 2014 по настоящее время первое место по уровню привлечения инвестиций, инновационному развитию и внешнеэкономическому сотрудничеству постоянно принадлежит Киеву, а теперь уже и Киевской области. Второе место по словам экспертов принадлежит западным регионам. Сейчас это Львовская и Ивано-Франковская области. А вот третье, четвертое и пятое место в рейтинге инвестиций проследить пока сложно" , — сказал Юрий Камельчук.

Юрий Камельчук
Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

Но этот рейтинг достаточно условен, отмечает нардеп, потому что подписанные меморандумы о сотрудничестве и заявлениях мировых сообществ не гарантируют финансовые потоки к победе в полномасштабной войне. И это не значит, что регионы оказались в плену.

"Ответственность лежит именно на лидерах областей. При разнообразии возможностей к привлечению инвестиций, общинам не хватает системных действий. Для кого-то это лишь высокое выражение. Но за ней кроются четкие критерии отбора", — добавил Камельчук.

Итак, чего ожидает инвестор:

— подготовленный бизнес план,

— инвестиционное предложение и понятные условия,

— команду, которая может добиться результата и оперативно отстраивать бизнес.

"Проблема в том, что термины "инвестиционное предложение" и "стратегия регионов" часто понимают как перечень земельных участков. Инвестор, вроде бы, все сделает сам. Но так система не работает", — считает нардеп.

А вот на вопрос, какие сферы предпринимательства будут процветать даже в период полномасштабной войны в регионах, Камельчук ответил: "Выращивание и переработка продуктов питания, логистика и распределительные составы, строительство и проектирование. И, конечно, IT сфера".

строительство
Строительство жилья. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, нардеп предложил решение, которое поможет стабилизировать инвестиционный климат в стране. Им станет активное вовлечение в сообщества специалистов и агентств регионального развития.

Напомним, в Кабмине отметили, что Украина сейчас активно работает над планом быстрого восстановления страны после тяжелых потерь, причиненных недавними конфликтами и кризисами. Цель этого плана — восстановление экономической стабильности и создание новых возможностей для украинцев.

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