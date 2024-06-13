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Инвестиции в биткоин — самый простой путь разбогатеть

13 июня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Инвестиции в биткоин – это самый простой способ заработать большие деньги.
Мужчина держит кружку с надписью "биткоин-миллионер". Фото иллюстративное: bitcoinke.io
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Самый простой способ стать богатым человеком — инвестировать в биткоины. Также стоит скупать драгоценные металлы — золото и серебро.

Об этом во вторник, 11 июня, в своем Twitter (X) написал американский предприниматель и инвестор, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки.

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"Биткоин — самый простой способ стать миллионером. Зарабатывать большие деньги, будучи предпринимателем, сложно. Я знаю. Вы должны быть очень умными, целеустремленными и счастливыми, чтобы начать собственный бизнес и сколотить состояние. Я храню биткоины, потому что биткоин выполняет за меня тяжелую работу. Вот почему я... (люблю биткоин, — Ред.)", — написал Кийосаки в Twitter.

Американский предприниматель рассказал, как стать миллионером
Скриншот Twitter (X)/Robert Kiyosaki

В предыдущей публикации американский инвестор обвинил президента Джо Байдена в увеличении инфляции в стране, которая осложнила жизнь бедным и среднему классу.

"К сожалению, Байден является худшим президентом в истории, и вред, который он и его преступная семья (наносят, — Ред.), будет раковой опухолью для Америки по меньшей мере на сто лет", — считает Кийосаки.

Поэтому, по мнению предпринимателя, следует покупать не доллары, а драгоценные металлы и криптовалюту.

Напомним, капитализация биткоина больше совокупной стоимости акций трех мировых банков: JPMorgan Chase, Bank of America и Промышленно-коммерческого банка Китая.

Ранее аналитики платформы CryptoQuant обнаружили, что крупные инвесторы и постоянные владельцы биткоинов начали активно покупать эту криптовалюту.

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