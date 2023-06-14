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Ірландська компанія реалізує в Україні інвестпроєкт на майже 300 млн доларів

14 червня 2023 19:13
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Ірландська компанія реалізує в Україні інвестпроєкт на майже 300 млн доларів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та керівник компанії Kingspan. Фото: t.me/Denys_Smyhal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ірландська компанія Kingspan Group реалізує великий інвестиційний проєкт в Україні обсягом понад 280 млн доларів США. Це створить понад 700 робочих місць.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Деталі

"Ірландська компанія Kingspan Group реалізує великий інвестиційний проєкт в Україні обсягом понад 280 млн доларів США. Обговорили з керівництвом компанії деталі його втілення відповідно до закону про держпідтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", — заявив Шмигаль.

Він наголосив, що Допомагає з проєктом урядовий офіс UkraineInvest. А також те, що важливим елементом проєкту є створення більш ніж 700 робочих місць. 

"Україна зі свого боку сприятиме створенню інфраструктури для функціонування виробничого підприємства", — сказав прем'єр-міністр.  

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Зустріч Дениса Шмигаля та керівництва компанії Kingspan Group. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Що відомо про Kingspan Group

Kingspan —  це компанія з виробництва будівельних матеріалів, яка базується в Ірландії та торгує більш ніж у 80 країнах із понад 210 заводами, на яких працює понад 22 000 людей.

За словами Шмигаля, компанія — один із найбільших інвесторів, що прийшли в Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Kingspan є світовим лідером у сфері виробництва високотехнологічних енергоефективних будівельних матеріалів. Україна потребуватиме їх для відбудови зруйнованого житла, індустріальних обʼєктів та інших об’єктів інфраструктури. Це також дозволить підвищити стандарти виробничих процесів в Україні до рівня кращих світових практик.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, куди варто інвестувати українцям під час війни.

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