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Ирландская компания реализует в Украине инвестпроект почти на 300 млн долларов

14 июня 2023 19:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ирландская компания реализует в Украине инвестпроект почти на 300 млн долларов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель компании Kingspan. Фото: t.me/Denys_Smyhal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ирландская компания Kingspan Group реализует крупный инвестиционный проект в Украине объемом более 280 млн. долларов США. Это создаст более 700 рабочих мест.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Ирландская компания Kingspan Group реализует крупный инвестиционный проект в Украине объемом более 280 млн долларов США. Обсудили с руководством компании детали его воплощения в соответствии с законом о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", — заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что помогает с проектом правительственный офис UkraineInvest. А также то, что важным элементом проекта является создание более 700 рабочих мест.

"Украина будет со своей стороны способствовать созданию инфраструктуры для функционирования производственного предприятия", — сказал премьер-министр.

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Встреча Дениса Шмыгаля и руководства компании Kingspan Group. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Что известно о Kingspan Group

Kingspan — это компания по производству строительных материалов, базирующаяся в Ирландии и торгующая более чем в 80 странах с более чем 210 заводами, на которых работает более 22 000 человек.

По словам Шмыгаля, компания является одним из крупнейших инвесторов, пришедших в Украину во время полномасштабного вторжения России. Kingspan является мировым лидером в сфере производства высокотехнологичных энергоэффективных строительных материалов. Украина будет нуждаться в их восстановлении разрушенного жилья, индустриальных объектов и других объектов инфраструктуры. Это также позволит повысить стандарты производственных процессов в Украине до уровня лучших мировых практик.

Напомним, недавно мы писали, куда следует инвестировать украинцам во время войны.

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