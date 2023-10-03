Курс долара в Україні 3 жовтня — Нацбанк показав, що відбувається на міжбанку

Істотних змін курсу долара не буде: Нацбанк показав дані торгів на міжбанку
У Національному банку України (НБУ) оприлюднили попереднє значення курсу долара за підсумком поновлених торгів на міжбанківському валютному ринку. Курс фактично не відрізняється від фіксованого.
Про це свідчить інформація Нацбанку.
Дані торгів на міжбанку 3 жовтня
Як зазначають у НБУ, значення перебуває на рівні 36,57 грн/долар, а відтак майже аналогічне фіксованому курсу, що діє з липня 2022 року у 36,568 грн/долар.
Наступний крок Нацбанку — це встановлення рівня офіційного курсу на наступний банківський день, 4 жовтня. Цей курс долара також не матиме істотної різниці порівняно з довідковим курсом.
Таким чином, результати торгів на міжбанківському валютному ринку говорять про те, що після запровадження нового режиму "керованого обмінного курсу долара" ситуація стабільна — у діапазоні 36,55-36,60 (купівля/продаж).
Новий режим на валютному ринку
Як відомо, Нацбанк з 3 жовтня перейшов на новий валютний режим — керованої гнучкості обмінного курсу, що є проміжним етапом між фіксованим та плаваючим курсом долара.
З початку війни регулятор встановив фіксований курс нацвалюти до долара, спочатку на рівні 29,25 грн/долар, а з середини липня 2022 року — 36,57 грн/долар.
Також відсьогодні банкам дозволяється продавати та купувати безготівкову валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від фіксованого курсу.
Враховуючи курс на міжбанку Нацбанк встановлюватиме офіційний курс долара. Проте НБУ надалі буде присутній на валютному ринку з інтервенціями для фактичного "керування" курсу.
Більше про валюту
Нагадаємо, в Україні у вересні поточного року серед громадян серйозно збільшився попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти у банках. Так, минулого місяця населення придбало більш ніж 2 млрд доларів.
Також ми писали, що 3 жовтня на готівковому ринку долар зростає. У середньому коштує 38,14 грн (+0,10). У купівлі — 37,39 грн (+0,02), в продажу — 38,13 (+0,03). Євро коштує у купівлі 39,77 грн (+0,08), у продажу — 40,75 (+0,05) грн.