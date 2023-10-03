Курс долара в Україні 3 жовтня — Нацбанк показав, що відбувається на міжбанку

Будівля НБУ. Фото: google.com

У Національному банку України (НБУ) оприлюднили попереднє значення курсу долара за підсумком поновлених торгів на міжбанківському валютному ринку. Курс фактично не відрізняється від фіксованого.

Про це свідчить інформація Нацбанку.

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Дані торгів на міжбанку 3 жовтня

Як зазначають у НБУ, значення перебуває на рівні 36,57 грн/долар, а відтак майже аналогічне фіксованому курсу, що діє з липня 2022 року у 36,568 грн/долар.

Наступний крок Нацбанку — це встановлення рівня офіційного курсу на наступний банківський день, 4 жовтня. Цей курс долара також не матиме істотної різниці порівняно з довідковим курсом.

Таким чином, результати торгів на міжбанківському валютному ринку говорять про те, що після запровадження нового режиму "керованого обмінного курсу долара" ситуація стабільна — у діапазоні 36,55-36,60 (купівля/продаж).

Новий режим на валютному ринку

Як відомо, Нацбанк з 3 жовтня перейшов на новий валютний режим — керованої гнучкості обмінного курсу, що є проміжним етапом між фіксованим та плаваючим курсом долара.

З початку війни регулятор встановив фіксований курс нацвалюти до долара, спочатку на рівні 29,25 грн/долар, а з середини липня 2022 року — 36,57 грн/долар.

Також відсьогодні банкам дозволяється продавати та купувати безготівкову валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від фіксованого курсу.

Враховуючи курс на міжбанку Нацбанк встановлюватиме офіційний курс долара. Проте НБУ надалі буде присутній на валютному ринку з інтервенціями для фактичного "керування" курсу.

Більше про валюту

Нагадаємо, в Україні у вересні поточного року серед громадян серйозно збільшився попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти у банках. Так, минулого місяця населення придбало більш ніж 2 млрд доларів.

Також ми писали, що 3 жовтня на готівковому ринку долар зростає. У середньому коштує 38,14 грн (+0,10). У купівлі — 37,39 грн (+0,02), в продажу — 38,13 (+0,03). Євро коштує у купівлі 39,77 грн (+0,08), у продажу — 40,75 (+0,05) грн.