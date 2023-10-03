Курс доллара в Украине 3 октября — Нацбанк показал, что происходит на межбанке

Здание НБУ. Фото: google.com

В Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали предварительное значение курса доллара по итогам возобновившихся торгов на межбанковском валютном рынке. Курс практически не отличается от фиксированного.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка.

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Данные торгов на межбанке 3 октября

Как отмечают в НБУ, значение находится на уровне 36,57 грн/доллар, а следовательно почти аналогично фиксированному курсу, действующему с июля 2022 года в 36,568 грн/доллар.

Следующий шаг Нацбанка — это установление уровня официального курса на следующий банковский день, 4 октября. Этот курс доллара также не будет иметь существенной разницы по сравнению со справочным курсом.

Таким образом, результаты торгов на межбанковском валютном рынке говорят о том, что после введения нового режима "управляемого обменного курса доллара" ситуация стабильна — в диапазоне 36,55-36,60 (покупка/продажа).

Новый режим на валютном рынке

Как известно, Нацбанк с 3 октября перешел на новый валютный режим — к управляемой гибкости обменного курса, что является промежуточным этапом между фиксированным и плавающим курсом доллара.

С начала войны регулятор установил фиксированный курс нацвалюты по отношению к доллару, сначала на уровне 29,25 грн/доллар, а с середины июля 2022 года — 36,57 грн/доллар.

Также с сегодняшнего дня банкам разрешается продавать и покупать безналичную валюту по свободному курсу без ограничения в 1% от фиксированного курса.

Учитывая курс на межбанке, Нацбанк будет устанавливать официальный курс доллара. Однако НБУ в дальнейшем будет присутствовать на валютном рынке с интервенциями для фактического "управления" курса.

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Напомним, в Украине в сентябре текущего года среди граждан серьезно вырос спрос на покупку наличной и безналичной валюты в банках. Так, в прошлом месяце население приобрело более 2 млрд долларов.

Также мы писали, что 3 октября на наличном рынке доллар растет. В среднем стоит 38,14 грн (+0,10). В покупке — 37,39 грн (+0,02), в продаже — 38,13 (+0,03). Евро стоит в покупке 39,77 грн (+0,08), в продаже — 40,75 (+0,05) грн.