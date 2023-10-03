Курс доллара в Украине 3 октября — Нацбанк показал, что происходит на межбанке

Существенных изменений курса доллара не будет: Нацбанк показал данные торгов на межбанке
В Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали предварительное значение курса доллара по итогам возобновившихся торгов на межбанковском валютном рынке. Курс практически не отличается от фиксированного.
Об этом свидетельствует информация Нацбанка.
Данные торгов на межбанке 3 октября
Как отмечают в НБУ, значение находится на уровне 36,57 грн/доллар, а следовательно почти аналогично фиксированному курсу, действующему с июля 2022 года в 36,568 грн/доллар.
Следующий шаг Нацбанка — это установление уровня официального курса на следующий банковский день, 4 октября. Этот курс доллара также не будет иметь существенной разницы по сравнению со справочным курсом.
Таким образом, результаты торгов на межбанковском валютном рынке говорят о том, что после введения нового режима "управляемого обменного курса доллара" ситуация стабильна — в диапазоне 36,55-36,60 (покупка/продажа).
Новый режим на валютном рынке
Как известно, Нацбанк с 3 октября перешел на новый валютный режим — к управляемой гибкости обменного курса, что является промежуточным этапом между фиксированным и плавающим курсом доллара.
С начала войны регулятор установил фиксированный курс нацвалюты по отношению к доллару, сначала на уровне 29,25 грн/доллар, а с середины июля 2022 года — 36,57 грн/доллар.
Также с сегодняшнего дня банкам разрешается продавать и покупать безналичную валюту по свободному курсу без ограничения в 1% от фиксированного курса.
Учитывая курс на межбанке, Нацбанк будет устанавливать официальный курс доллара. Однако НБУ в дальнейшем будет присутствовать на валютном рынке с интервенциями для фактического "управления" курса.
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Напомним, в Украине в сентябре текущего года среди граждан серьезно вырос спрос на покупку наличной и безналичной валюты в банках. Так, в прошлом месяце население приобрело более 2 млрд долларов.
Также мы писали, что 3 октября на наличном рынке доллар растет. В среднем стоит 38,14 грн (+0,10). В покупке — 37,39 грн (+0,02), в продаже — 38,13 (+0,03). Евро стоит в покупке 39,77 грн (+0,08), в продаже — 40,75 (+0,05) грн.