Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Кабмін пропонує Раді збільшити витрати держбюджету на 300 млрд гривень: на що підуть гроші arrow

Кабмін пропонує Раді збільшити витрати держбюджету на 300 млрд гривень: на що підуть гроші

12 вересня 2023 20:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кабмін пропонує Раді збільшити витрати держбюджету на 300 млрд гривень: на що підуть гроші
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кабінет міністрів України запропонував розгляд законопроєкту, згідно з яким передбачається збільшити фінансування з державного бюджету на суму, що перевищує 300 млрд гривень. Ініціатива вже направлена до національного парламенту для обговорення.

Про це йдеться у проєкті закону.

Читайте також:

На що підуть додаткові 300 млрд гривень

Планується виділити додаткові 328,5 млрд гривень, основний акцент буде зроблено на фінансування питань забезпечення безпеки та інших пріоритетних напрямків.

  • 302,6 млрд гривень спрямують на забезпечення безпеки та оборони;
  • Кошти у розмірі 6 млрд гривень призначені для відновлювальних робіт у сфері інфраструктури;
  • Решта коштів у 19,9 млрд гривень, включно з 16,5 млрд гривень, підуть на підтримку ВПО.

З фінансового департаменту уточнили, що заплановане збільшення бюджетних видатків буде компенсовано коштом скорочення інших статей на 11,4 млрд гривень, а також завдяки фінансовій допомозі від Євросоюзу у розмірі 26,1 млрд гривень.

Що стосується планованих витрат

У сфері оборони:

  • Внутрішні сили отримають 151 млн гривень для стимулювання студентів;
  • Держприкордонслужба — 20,4 млрд гривень на зарплати;
  • Національні захисні структури фінансуватимуться на суму 39,7 млрд гривень;
  • Поліцейські департаменти — 19 млрд гривень;
  • Головні оборонні сили країни отримають 195,7 млрд гривень;
  • 13,2 млрд гривень підуть на оновлення та модернізацію військового обладнання;
  • Спецтранспорт — 2 млрд гривень;
  • 4,3 млрд гривень підуть на розвиток стратегічних промислових напрямів;
  • Розвідувальне управління отримає 2,5 млрд гривень;
  • Служби безпеки — 4,2 млрд гривень і так далі.

За іншими напрямками:

  • Секретаріат уряду — 214 млн гривень;
  • Зовнішній дипломатичний орган — 71 млн гривень;
  • Компенсації працівникам регіональних філій держмайна — 43 млн гривень;
  • Міносвіти — 20 млн гривень на зарплати;
  • Агропромислове відомство — 15,5 млн гривень;
  • 1,2 млрд гривень виділять для дипломатичних представництв;
  • Освітній сектор отримає 552,8 млн гривень на навчальні матеріали для старших класів і так далі.

Нагадаємо, у проєкті Державного бюджету на 2024 рік поки що немає проєкту закону про внесення змін до податкової сфери. У Міністерстві фінансів не передбачається її поновлення.

Ще у 2023 році цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини "UАразом" для державного телеканалу "Рада" коштуватиме дефіцитному бюджету близько 120 млн грн. У вартість входить розробка творчої концепції та часткове виробництво.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз