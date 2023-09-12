Кабмін пропонує Раді збільшити витрати держбюджету на 300 млрд гривень: на що підуть гроші

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: armyinform.com.ua

Кабінет міністрів України запропонував розгляд законопроєкту, згідно з яким передбачається збільшити фінансування з державного бюджету на суму, що перевищує 300 млрд гривень. Ініціатива вже направлена до національного парламенту для обговорення.

Про це йдеться у проєкті закону.

Читайте також:

На що підуть додаткові 300 млрд гривень

Планується виділити додаткові 328,5 млрд гривень, основний акцент буде зроблено на фінансування питань забезпечення безпеки та інших пріоритетних напрямків.

302,6 млрд гривень спрямують на забезпечення безпеки та оборони;

Кошти у розмірі 6 млрд гривень призначені для відновлювальних робіт у сфері інфраструктури;

Решта коштів у 19,9 млрд гривень, включно з 16,5 млрд гривень, підуть на підтримку ВПО.

З фінансового департаменту уточнили, що заплановане збільшення бюджетних видатків буде компенсовано коштом скорочення інших статей на 11,4 млрд гривень, а також завдяки фінансовій допомозі від Євросоюзу у розмірі 26,1 млрд гривень.

Що стосується планованих витрат

У сфері оборони:

Внутрішні сили отримають 151 млн гривень для стимулювання студентів;

Держприкордонслужба — 20,4 млрд гривень на зарплати;

Національні захисні структури фінансуватимуться на суму 39,7 млрд гривень;

Поліцейські департаменти — 19 млрд гривень;

Головні оборонні сили країни отримають 195,7 млрд гривень;

13,2 млрд гривень підуть на оновлення та модернізацію військового обладнання;

Спецтранспорт — 2 млрд гривень;

4,3 млрд гривень підуть на розвиток стратегічних промислових напрямів;

Розвідувальне управління отримає 2,5 млрд гривень;

Служби безпеки — 4,2 млрд гривень і так далі.

За іншими напрямками:

Секретаріат уряду — 214 млн гривень;

Зовнішній дипломатичний орган — 71 млн гривень;

Компенсації працівникам регіональних філій держмайна — 43 млн гривень;

Міносвіти — 20 млн гривень на зарплати;

Агропромислове відомство — 15,5 млн гривень;

1,2 млрд гривень виділять для дипломатичних представництв;

Освітній сектор отримає 552,8 млн гривень на навчальні матеріали для старших класів і так далі.

Нагадаємо, у проєкті Державного бюджету на 2024 рік поки що немає проєкту закону про внесення змін до податкової сфери. У Міністерстві фінансів не передбачається її поновлення.

Ще у 2023 році цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини "UАразом" для державного телеканалу "Рада" коштуватиме дефіцитному бюджету близько 120 млн грн. У вартість входить розробка творчої концепції та часткове виробництво.