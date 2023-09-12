Кабмін пропонує Раді збільшити витрати держбюджету на 300 млрд гривень: на що підуть гроші
Кабінет міністрів України запропонував розгляд законопроєкту, згідно з яким передбачається збільшити фінансування з державного бюджету на суму, що перевищує 300 млрд гривень. Ініціатива вже направлена до національного парламенту для обговорення.
Про це йдеться у проєкті закону.
На що підуть додаткові 300 млрд гривень
Планується виділити додаткові 328,5 млрд гривень, основний акцент буде зроблено на фінансування питань забезпечення безпеки та інших пріоритетних напрямків.
- 302,6 млрд гривень спрямують на забезпечення безпеки та оборони;
- Кошти у розмірі 6 млрд гривень призначені для відновлювальних робіт у сфері інфраструктури;
- Решта коштів у 19,9 млрд гривень, включно з 16,5 млрд гривень, підуть на підтримку ВПО.
З фінансового департаменту уточнили, що заплановане збільшення бюджетних видатків буде компенсовано коштом скорочення інших статей на 11,4 млрд гривень, а також завдяки фінансовій допомозі від Євросоюзу у розмірі 26,1 млрд гривень.
Що стосується планованих витрат
У сфері оборони:
- Внутрішні сили отримають 151 млн гривень для стимулювання студентів;
- Держприкордонслужба — 20,4 млрд гривень на зарплати;
- Національні захисні структури фінансуватимуться на суму 39,7 млрд гривень;
- Поліцейські департаменти — 19 млрд гривень;
- Головні оборонні сили країни отримають 195,7 млрд гривень;
- 13,2 млрд гривень підуть на оновлення та модернізацію військового обладнання;
- Спецтранспорт — 2 млрд гривень;
- 4,3 млрд гривень підуть на розвиток стратегічних промислових напрямів;
- Розвідувальне управління отримає 2,5 млрд гривень;
- Служби безпеки — 4,2 млрд гривень і так далі.
За іншими напрямками:
- Секретаріат уряду — 214 млн гривень;
- Зовнішній дипломатичний орган — 71 млн гривень;
- Компенсації працівникам регіональних філій держмайна — 43 млн гривень;
- Міносвіти — 20 млн гривень на зарплати;
- Агропромислове відомство — 15,5 млн гривень;
- 1,2 млрд гривень виділять для дипломатичних представництв;
- Освітній сектор отримає 552,8 млн гривень на навчальні матеріали для старших класів і так далі.
Нагадаємо, у проєкті Державного бюджету на 2024 рік поки що немає проєкту закону про внесення змін до податкової сфери. У Міністерстві фінансів не передбачається її поновлення.
Ще у 2023 році цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини "UАразом" для державного телеканалу "Рада" коштуватиме дефіцитному бюджету близько 120 млн грн. У вартість входить розробка творчої концепції та часткове виробництво.