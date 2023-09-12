Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Кабмин предлагает Раде увеличить расходы госбюджета на 300 млрд гривен: на что пойдут деньги arrow

Кабмин предлагает Раде увеличить расходы госбюджета на 300 млрд гривен: на что пойдут деньги

12 сентября 2023 20:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кабмин предлагает Раде увеличить расходы госбюджета на 300 млрд гривен: на что пойдут деньги
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет министров Украины предложил рассмотрение законопроекта, согласно которому предполагается увеличить финансирование из государственного бюджета на сумму, превышающую 300 млрд гривен. Инициатива уже направлена в национальный парламент для обсуждения.

Об этом говорится в проекте закона.

Читайте также:

На что пойдут дополнительные 300 млрд гривен

Планируется выделить дополнительные 328,5 млрд гривен, основной акцент будет сделан на финансирование вопросов обеспечения безопасности и других приоритетных направлений.

  • 302,6 млрд гривен направят на обеспечение безопасности и обороны;
  • Средства в размере 6 млрд гривен предназначены для восстановительных работ в сфере инфраструктуры;
  • Остальные средства в 19,9 млрд гривен, включая 16,5 млрд гривен, пойдут на поддержание ВПЛ.

Из финансового департамента уточнили, что планируемое увеличение бюджетных расходов будет компенсировано за счет сокращения других статей на 11,4 млрд гривен, а также благодаря финансовой помощи от Евросоюза в размере 26,1 млрд гривен.

Что касается планируемых растрат

В сфере обороны:

  • Внутренние силы получат 151 млн гривен для стимулирования студентов;
  • Госпогранслужба — 20,4 млрд гривен на зарплаты;
  • Национальные защитные структуры будут финансироваться на сумму 39,7 млрд гривен;
  • Полицейские департаменты — 19 млрд гривен;
  • Главные оборонные силы страны получат 195,7 млрд гривен;
  • 13,2 млрд гривен уйдут на обновление и модернизацию военного оборудования;
  • Спецтранспорт — 2 млрд гривен;
  • 4,3 млрд гривен пойдут на развитие стратегических промышленных направлений;
  • Разведывательное управление получит 2,5 млрд гривен;
  • Службы безопасности — 4,2 млрд гривен и так далее.

По другим направлениям:

  • Секретариат правительства — 214 млн гривен;
  • Внешний дипломатический орган — 71 млн гривен;
  • Компенсации сотрудникам региональных филиалов госимущества — 43 млн гривен;
  • Минобразования — 20 млн гривен на зарплаты;
  • Агропромышленное ведомство — 15,5 млн гривен;
  • 1,2 млрд гривен выделят для дипломатических представительств;
  • Образовательный сектор получит 552,8 млн гривен на учебные материалы для старших классов и так далее.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2024 год пока нет проекта закона о внесении изменений в налоговую сферу. В Министерстве финансов не предусматривается ее обновление.

Еще в 2023 году круглосуточный информационный марафон "Єдині новини "UАразом" для государственного телеканала "Рада" будет стоить дефицитному бюджету около 120 млн грн. В стоимость входит разработка творческой концепции и частичное производство.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз