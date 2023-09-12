Кабмин предлагает Раде увеличить расходы госбюджета на 300 млрд гривен: на что пойдут деньги

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: armyinform.com.ua

Кабинет министров Украины предложил рассмотрение законопроекта, согласно которому предполагается увеличить финансирование из государственного бюджета на сумму, превышающую 300 млрд гривен. Инициатива уже направлена в национальный парламент для обсуждения.

Об этом говорится в проекте закона.

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Планируется выделить дополнительные 328,5 млрд гривен, основной акцент будет сделан на финансирование вопросов обеспечения безопасности и других приоритетных направлений.

302,6 млрд гривен направят на обеспечение безопасности и обороны;

Средства в размере 6 млрд гривен предназначены для восстановительных работ в сфере инфраструктуры;

Остальные средства в 19,9 млрд гривен, включая 16,5 млрд гривен, пойдут на поддержание ВПЛ.

Из финансового департамента уточнили, что планируемое увеличение бюджетных расходов будет компенсировано за счет сокращения других статей на 11,4 млрд гривен, а также благодаря финансовой помощи от Евросоюза в размере 26,1 млрд гривен.

Что касается планируемых растрат

В сфере обороны:

Внутренние силы получат 151 млн гривен для стимулирования студентов;

Госпогранслужба — 20,4 млрд гривен на зарплаты;

Национальные защитные структуры будут финансироваться на сумму 39,7 млрд гривен;

Полицейские департаменты — 19 млрд гривен;

Главные оборонные силы страны получат 195,7 млрд гривен;

13,2 млрд гривен уйдут на обновление и модернизацию военного оборудования;

Спецтранспорт — 2 млрд гривен;

4,3 млрд гривен пойдут на развитие стратегических промышленных направлений;

Разведывательное управление получит 2,5 млрд гривен;

Службы безопасности — 4,2 млрд гривен и так далее.

По другим направлениям:

Секретариат правительства — 214 млн гривен;

Внешний дипломатический орган — 71 млн гривен;

Компенсации сотрудникам региональных филиалов госимущества — 43 млн гривен;

Минобразования — 20 млн гривен на зарплаты;

Агропромышленное ведомство — 15,5 млн гривен;

1,2 млрд гривен выделят для дипломатических представительств;

Образовательный сектор получит 552,8 млн гривен на учебные материалы для старших классов и так далее.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2024 год пока нет проекта закона о внесении изменений в налоговую сферу. В Министерстве финансов не предусматривается ее обновление.

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