Шмигаль розповів, якими будуть ціни на електроенергію до кінця травня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 26 квітня, ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. Так, до кінця травня тариф на світло встановили у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Скільки буде діяти пільговий тариф

"Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", — повідомив він.

Згідно з попереднім рішенням Уряду, ПСО і відповідна ціна діяли до 30 квітня 2024 року. Отже, пільговий тариф продовжено на місяць.

У Міністерстві енергетики України нагадали, що підвищення ціни на електроенергію у 2023 році дозволило енергетикам здійснити ремонти на об’єктах після ворожих атак і додати до енергосистеми понад 3 ГВт. Це, зокрема, дало змогу пройти зиму без відключень споживачів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE наголосив, що не може бути під час війни тариф нижчим за собівартість електроенергії. Свою думку він підкріпив, навівши досвід Польщі у формуванні тарифної політики.

Ми також писали, що українським споживачам житлово-комунальних послуг, які мають борги, постачальники обіцяють допомогти із розрахунком. Зокрема, кияни для цього можуть укласти договір реструктуризації (розстрочення).