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Кабмин установил цены на свет — каким будет тариф на электроэнергию

26 апреля 2024 16:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Шмыгаль рассказал, какими будут цены на электроэнергию до конца мая
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины в пятницу, 26 апреля, принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. Так, до конца мая тариф на свет установили в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", — сообщил он.

Согласно предварительному решению правительства, ПСО и соответствующая цена действовали до 30 апреля 2024 года. Следовательно, льготный тариф продлен на месяц.

В Министерстве энергетики Украины напомнили, что повышение цены на электроэнергию в 2023 году позволило энергетикам осуществить ремонты на объектах после вражеских атак и добавить в энергосистему более 3 ГВт. Это, в частности, позволило пройти зиму без отключений потребителей.

Что еще стоит знать

Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE подчеркнул, что не может быть во время войны тариф ниже себестоимости электроэнергии. Свое мнение он подкрепил, приведя опыт Польши в формировании тарифной политики.

Мы также писали, что украинским потребителям жилищно-коммунальных услуг, у которых есть долги, поставщики обещают помочь с расчетом. В частности, киевляне для этого могут заключить договор реструктуризации (рассрочки).

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
тарифы
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ЖКХ
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свет

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