Шмыгаль рассказал, какими будут цены на электроэнергию до конца мая

Кабмин установил цены на свет — каким будет тариф на электроэнергию
Кабинет Министров Украины в пятницу, 26 апреля, принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. Так, до конца мая тариф на свет установили в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Сколько будет действовать льготный тариф
"Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", — сообщил он.
Согласно предварительному решению правительства, ПСО и соответствующая цена действовали до 30 апреля 2024 года. Следовательно, льготный тариф продлен на месяц.
В Министерстве энергетики Украины напомнили, что повышение цены на электроэнергию в 2023 году позволило энергетикам осуществить ремонты на объектах после вражеских атак и добавить в энергосистему более 3 ГВт. Это, в частности, позволило пройти зиму без отключений потребителей.
Что еще стоит знать
Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE подчеркнул, что не может быть во время войны тариф ниже себестоимости электроэнергии. Свое мнение он подкрепил, приведя опыт Польши в формировании тарифной политики.
Мы также писали, что украинским потребителям жилищно-коммунальных услуг, у которых есть долги, поставщики обещают помочь с расчетом. В частности, киевляне для этого могут заключить договор реструктуризации (рассрочки).
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