Борги за комуналку — українцям обіцяють допомогти з розрахунком

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським споживачам житлово-комунальних послуг, які мають борги, постачальники обіцяють допомогти із розрахунком. Зокрема, кияни для цього можуть укласти договір реструктуризації (розстрочення).

Про це розповіли у "Центрі комунального сервісу" (ЦКС), повідомляє Київська міська державна рада.

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Як розрахуватися з боргами за комуналку

Як зазначається, громадяни, у яких великі суми заборгованості і через це не можуть одразу їх погасити, можуть скористатися можливістю виплати боргу частинами в рамках договору реструктуризації. Такий підхід допоможе уникнути примусового стягнення боргів через суд та ризику відключення послуг.

У Центрі комунального сервісу пояснюють, що міжопалювальний сезон є найбільш прийнятним для розрахунку накопичених боргів, оскільки немає необхідності платити за опалення, а загалом фінансове навантаження в цей період на споживачів суттєво менше.

Якщо споживачі висловлять бажання укласти договір про реструктуризацію, то для них підберуть індивідуальні аспекти та платіжні можливості для оплати.

"При укладанні договору фахівці ЦКС обговорюють індивідуальні аспекти та платіжні можливості споживача. А, найголовніше, коли ви реструктуризували борг, то ви уникнете примусового стягнення боргів через суд та ризику припинення надання вам послуг", — зазначили в Центрі.

Як правильно укласти договір реструктуризації

Для того, щоб укласти угоду про реструктуризацію, необхідно:

звернутися у сервісний центр ЦКС за попереднім записом (записавшись за посиланням);

дистанційно (у месенджері Facebook, Skype, Telegram).

Документи, які необхідні для договору на розстрочення

Як вказано на сайті ЦКС, для укладання договору на реструктуризацію заборгованості потрібно подати пакет документів. Угоду укладуть на основі:

заяви на укладення договору реструктуризації/розстрочення боргу;

документів, де засвідчується особа заявника (паспорт/ID-картка);

документів, де підтверджується право власності/користування житловим приміщенням (оригінал/нотаріально засвідчена копія, копії документів);

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

оформлені договори про надання комунальних послуг з постачальникам (за відсутності угод про укладення договору реструктуризації передує підписання договорів про надання послуг ЖКГ).

Повернення можливості покарання боржників

У 2024 році український уряд скасував заборону на стягнення заборгованості зі споживачів за житлово-комунальні послуги, що могли утворитися на тлі війни, з 24 лютого 2022 року, через рекордне погіршення ситуації з оплатою.

Зараз постачальникам надається право нараховувати на суму боргу пеню, а у разі подальшої несплати — навіть припиняти обслуговування, подавши позов до суду.

Відключення вже торкнулися тих, хто має дуже великі борги. Спочатку клієнтів сповіщають повідомленнями про необхідність сплати, а надалі — у вигляді офіційного документа надходить попередження за 10 днів до відключення послуги. У деяких регіонах за борги за житлово-комунальні послуги почали блокувати банківські картки громадян.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні цього місяця добігає кінця термін дії річного тарифу на ринку постачання газу. Відомо, які будуть ціни у платіжках на блакитне паливо та інші послуги з 1 травня 2024 року.

Також Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону.