Безробітним змінили правила - Кабмін запровадив чергове нововведення

Це прописано у відповідній постанові

Український уряд вніс корективи у порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних. Це прописано у відповідній постанові.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Гроші ходять за людиною"

Так, документ передбачає професійне навчання для українців за принципом "гроші ходять за людиною". Безробітні зможуть самостійно обирати навчальний заклад для проходження професійного навчання та місце проживання на період навчання.

"Зарахування до навчальних закладів та навчання в них, а також забезпечення місця проживання здійснюватиметься на підставі сертифікату на навчання та сертифікату на проживання у період навчання", — пояснюють у міністерстві.

Також безробітні зможуть обрати місце навчання безпосередньо на робочому місці у роботодавця за індивідуальною формою навчання чи стажування. Це має скоротити терміни та витрати.

При цьому роботодавець може здійснити попередній відбір безробітних для стажування чи навчання.

Очікується, що це позитивно вплине на ринок праці.

Попередні зміни для безробітних

Зараз виплата з безробіття здійснюється тільки 90 днів, а чоловіки зобов'язані перед реєстрацією із безробіття надати документи з військкомату.

Також офіційних безробітних залучають до "Армії відновлення країни". Тепер, щоб отримати ті ж виплати, потрібно розбирати завали після ворожих обстрілів, рити окопи, рубати дрова тощо.

Максимальна сума допомоги з безробіття за законом воєнного стану не може перевищувати розмір мінімальної зарплати в країні. У 2023 році рівень мінімальної зарплатні становить 6,7 тис. гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні на початок березня налічується 150 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватися із червня минулого на тлі війни.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.