Безработным изменили правила — Кабмин ввел очередное нововведение

Это прописано в соответствующем постановлении

Украинское правительство внесло коррективы в порядок профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации зарегистрированных безработных. Это прописано в соответствующем постановлении.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Деньги ходят за человеком"

Так, документ предусматривает профессиональное обучение для украинцев по принципу "деньги ходят за человеком". Безработные смогут самостоятельно выбирать учебное заведение для прохождения профессионального обучения и места жительства на период обучения.

"Зачисление в учебные заведения и обучение в них, а также обеспечение места жительства будет осуществляться на основании сертификата на обучение и сертификата на жительство в период обучения", — объясняют в министерстве.

Также безработные смогут выбрать место обучения непосредственно на рабочем месте у работодателя по индивидуальной форме обучения или стажировки. Это должно сократить сроки и расходы.

При этом работодатель может провести предварительный отбор безработных для стажировки или обучения.

Ожидается, что это окажет положительное влияние на рынок труда.

Предыдущие изменения для безработных

Сейчас выплата по безработице производится только 90 дней, а мужчины обязаны перед регистрацией по безработице предоставить документы из военкомата.

Также официальных безработных привлекают к "Армии восстановления страны". Теперь, чтобы получить те же выплаты, нужно разбирать завалы после вражеских обстрелов, рыть окопы, рубить дрова.

Максимальная сумма пособия по безработице по закону военного положения не может превышать размер минимальной зарплаты в стране. В 2023 году уровень минимальной зарплаты составляет 6,7 тыс. грн.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине на начало марта насчитывается 150 тысяч официально зарегистрированных безработных. Количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.