Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Кабмин ввел очередное нововведение для безработных arrow

Кабмин ввел очередное нововведение для безработных

25 марта 2023 14:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Безработным изменили правила — Кабмин ввел очередное нововведение
Это прописано в соответствующем постановлении
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство внесло коррективы в порядок профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации зарегистрированных безработных. Это прописано в соответствующем постановлении.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Читайте также:

"Деньги ходят за человеком"

Так, документ предусматривает профессиональное обучение для украинцев по принципу "деньги ходят за человеком". Безработные смогут самостоятельно выбирать учебное заведение для прохождения профессионального обучения и места жительства на период обучения.

"Зачисление в учебные заведения и обучение в них, а также обеспечение места жительства будет осуществляться на основании сертификата на обучение и сертификата на жительство в период обучения", — объясняют в министерстве.

Также безработные смогут выбрать место обучения непосредственно на рабочем месте у работодателя по индивидуальной форме обучения или стажировки. Это должно сократить сроки и расходы.

При этом работодатель может провести предварительный отбор безработных для стажировки или обучения.

Ожидается, что это окажет положительное влияние на рынок труда.

Предыдущие изменения для безработных

Сейчас выплата по безработице производится только 90 дней, а мужчины обязаны перед регистрацией по безработице предоставить документы из военкомата.

Также официальных безработных привлекают к "Армии восстановления страны". Теперь, чтобы получить те же выплаты, нужно разбирать завалы после вражеских обстрелов, рыть окопы, рубить дрова.

Максимальная сумма пособия по безработице по закону военного положения не может превышать размер минимальной зарплаты в стране. В 2023 году уровень минимальной зарплаты составляет 6,7 тыс. грн.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине на начало марта насчитывается 150 тысяч официально зарегистрированных безработных. Количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:10 В Одессе осудили женщину, которая проводила референдум в Херсонской области: приговор суда

15:08 Сколько процентов украинцев имеют родственников или знакомых, пострадавших от войны, — опрос

14:59 В Укргидрометцентре рассказали, какие области Украины завтра "умоются" дождями

14:56 Польша будет убеждать союзников в необходимости закупки боеприпасов для Украины за пределами ЕС

Новина з фото

14:53 Солистка KAZKA рассказала, когда начала жить вместе с бойфрендом и об их общих интересах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:40 Истории героической борьбы: на вокзале Одессы открыли фотовыставку

14:27 Мы сильно преувеличиваем: Байден высказал мнение по поводу российско-китайского союза

Новина з фото

14:20 Голливудская блондинка Риз Уизерспун разводится с мужем после 12 лет брака: причина

14:11 НБУ усилил поддержку курса гривны продажей валюты

14:10 Задержание на границе: пограничники в Одесской области открыли огонь

Новина з відео

13:40 Оккупанты ищут новую тактику: Гуменюк объяснила, откажется ли рф от массированных обстрелов

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink: видео запуска

Новина з відео

12:51Южные штаты США страдают от торнадо: есть погибшие и разрушены дома

Новина з відео

12:40 Угроза ракетных ударов высока: ситуация в Черном море

Новина з відео

12:09 Выпускники Одесской морской академии примут участие в "битве за море", — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:11россия может готовить "жест доброй воли" в Херсонской области, — Гуменюк

Новина з відео

10:38 Украина уменьшила флот рф в Черном море на 20%, — Братчук

Новина з відео

10:05В Пенсильвании произошел взрыв на шоколадной фабрике: детали

Новина з відео

07:10 Множество рекордов для Франции в победном матче с Нидерландами

Новина з відео

06:05 Благовещение 2023: теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Актуальное по теме

None 25 Март 15:15

В Одессе осудили женщину, которая проводила референдум в Херсонской области: приговор суда

None 25 Март 15:09

Сколько процентов украинцев имеют родственников или знакомых, пострадавших от войны, — опрос

None 25 Март 15:14

В Укргидрометцентре рассказали, какие области Украины завтра "умоются" дождями

None 25 Март 14:55

Польша будет убеждать союзников в необходимости закупки боеприпасов для Украины за пределами ЕС

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB