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Кабмін зобов'язав замовників пояснювати необхідність держзакупівель на суму понад 50 тис. грн

12 вересня 2023 18:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кабмін зобов'язав замовників пояснювати необхідність держзакупівель на суму понад 50 тис. грн
Засідання Кабміну. Фото: t.me/Denys_Smyhal
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство економіки України поновило правила проведення державних закупівель під час воєнного стану. Тепер при закупівлях на суму понад 50 тисяч гривень замовники зобов'язані не лише надати звіт про контракт, укладений поза електронною системою закупівель, а й обґрунтування причин такого рішення, затверджене керівництвом.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун в ефірі телемарафону.

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За словами Бігун, раніше така інформація не розміщувалася на порталі ProZorro, тепер її публікація є обов'язковою. При цьому вона стверджує, що це підвищить відповідальність замовників при виборі прямих контрактів замість тендерів.

"Раніше таке обґрунтування не публікувалося на ProZorro, тепер має бути опубліковано, і ми вважаємо, що це додаткова відповідальність на людях, коли вони вирішують не робити тендер, а йти у прямий контракт", — сказала вона.

Нагадаємо, що будівлю Головпоштамту в Києві хочуть відремонтувати. І витратити на це планують щонайменше 2,7 млн гривень.

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