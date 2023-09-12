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Кабмин обязал заказчиков объяснять необходимость госзакупок на сумму более 50 тыс. грн

12 сентября 2023 18:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кабмин обязал заказчиков объяснять необходимость госзакупок на сумму более 50 тыс. грн
Заседание Кабмина. Фото: t.me/Denys_Smyhal
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство экономики Украины обновило правила проведения государственных закупок во время военного положения. Теперь, при закупках на сумму свыше 50 тысяч гривен, заказчики обязаны не только предоставить отчет о контракте, заключенном вне электронной системы закупок, но и обоснование причин такого решения, утвержденное руководством. 

Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун в эфире телемарафона.

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По словам Бигун, раньше такая информация не размещалась на портале ProZorro, теперь ее публикация обязательна. При этом, она утверждает, что это повысит ответственность заказчиков при выборе прямых контрактов вместо тендеров.

"Ранее такое обоснование не публиковалось на ProZorro, теперь должно быть опубликовано, и мы считаем, что это дополнительная ответственность на людях, когда они решают не делать тендер, а идти в прямой контракт", — сказала она.

Напомним, что здание Главпочтамта в Киеве хотят отремонтировать. И потратить на это планируют минимум 2,7 млн гривен.

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