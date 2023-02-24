Канада розширила санкції проти рф: деталі

Санкції проти рф

Уряд Канади розширив свій список санкцій щодо Росії у зв'язку з річницею початку вторгнення рф в Україну. Список включає 129 фізичних та 63 юридичних осіб. Серед них перебувають 122 особи, у тому числі члени нижньої палати російського парламенту, які голосували за законодавство, пов'язане із вторгненням та анексією чотирьох регіонів України, а також віцепрем'єри, міністри та інші співробітники апарату президента Росії та російських збройних сил.

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Також під санкції потрапили 50 компаній та сім топменеджерів, які беруть участь в оборонній промисловості рф, які виробляють танки, ракети та системи озброєння, які використовуються в Україні. Крім того, до списку включено 13 федеральних установ, включаючи обидві палати парламенту, політичну партію "Єдина Росія", Федеральне бюро безпеки та Росфінмоніторинг.

Канада також заборонила експорт в росії певних хімічних елементів для використання в електроніці та запровадила заборону на імпорт, купівлю або придбання російської зброї, боєприпасів та інших озброєнь, де б вони не перебували або оброблялися, з росії або від будь-якої особи в рф.

Список також включає членів сімей тих, хто вже перебуває під санкціями. Подібні обмеження були запроваджені щодо помічника російського диктатора Максима Орєшкіна, дружини та сина заступника голови Ради безпеки рф Дмитра Медведєва Світлани та Іллі Медведєвих, а також заступників глави уряду рф Михайла Мішустіна..

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, які втрати зазнали російські мільярдери за рік війни росії проти України. Відомо, 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу, втратили 67 мільярдів доларів або 20% від свого сукупного статку.