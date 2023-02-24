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Канада расширила санкции против рф: детали

24 февраля 2023 22:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Санкции против рф
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Правительство Канады расширило свой санкционный список в отношении рф в связи с годовщиной начала вторжения россии на Украину. Список включает 129 физических и 63 юридических лиц. Среди них находятся 122 человека, в том числе члены нижней палаты российского парламента, которые голосовали за законодательство, связанное с вторжением и аннексией четырех регионов Украины, а также вице-премьеры, министры и другие сотрудники аппарата президента России и российских вооруженных сил.

Об этом говорится на сайте правительства Канады.

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Также под санкции попали 50 компаний и семь топ-менеджеров, участвующих в оборонной промышленности России, которые производят танки, ракеты и системы вооружения, используемые в Украине. Кроме того, в список включены 13 федеральных учреждений, включая обе палаты парламента, политическую партию "Единая Россия", Федеральное бюро безопасности и Росфинмониторинг.

Канада также запретила экспорт в рф определенных химических элементов для использования в электронике и ввела запрет на импорт, покупку или приобретение российского оружия, боеприпасов и других вооружений, где бы они ни находились или обрабатывались, из России или от любого лица в россии.

Список также включает членов семей тех, кто уже находится под санкциями. Подобные ограничения были введены в отношении помощника российского диктатора Максима Орешкина, супруги и сына заместителя главы Совета Безопасности рф Дмитрия Медведева Светланы и Ильи Медведевых, а также заместителей главы правительства рф Михаила Мишустина.

Напомним, недавно стало известно, какие потери понесли российские миллиардеры за год войны рф против Украины. Известно, 23 российских миллиардера, входивших в 500 самых богатых людей мира, потеряли 67 миллиардов долларов или 20% от своего совокупного состояния.

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