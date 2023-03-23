Біженці у Канаді — українцям продовжили програму підтримки у

Уряд країни розширив програму допомоги українцям

У Канаді уряд підтримав рішення про продовження підтримки громадян України, які знайшли у цій країні порятунок від війни. Програму, за якою можна стати тимчасовими жителями країни та отримати дозвіл на роботу чи навчання, розширили.

Про це повідомляє канадське Міністерство імміграції, пише агенція Reuters.

Деталі рішення

Зазначається, що термін дії канадсько-української програми дозволів на поїздки у надзвичайних ситуаціях, яка стартувала після 24 лютого 2022 року, спливає наступного тижня.

У рамках цієї програми, українці зобов'язані до 15 липня встигнути подати заяву на отримання візи. Всі, кому видадуть таку візу, зможуть в'їжджати до Канади до 31 березня 2024 року. Ті громадяни, які вже перебувають у країні, мають продовжити чи змінити свій тимчасовий статус на цей період.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб надати українцям тимчасовий притулок, а також життєво важливі послуги з розселення та підтримки, якої вони потребують", — повідомили у Міністерстві імміграції.

Влада цієї країни всіляко допомагає українцям, які постраждали від війни, адаптуватися в нових умовах. Їм надають одноразову допомогу у розмірі близько 2,4 тис. доларів.

Для отримання грошей потрібно мати:

дозвіл на роботу чи навчання;

тимчасовий ВНП;

документи, що підтверджують участь у програмі CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel).

Минулого року на тлі війни у Канаду прибули понад 100 тисяч українців. Із середини березня уряд затвердив понад 470 тис. спеціальних візових заявок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд Канади розширив свій список санкцій щодо росії у зв'язку з річницею початку вторгнення рф в Україну. Список включає 129 фізичних та 63 юридичних осіб. Серед них перебувають 122 особи, зокрема члени нижньої палати російського парламенту, які голосували за законодавство, пов'язане із вторгненням та анексією чотирьох регіонів України, а також віцепрем'єри, міністри.

Також ми писали, що Канада на тлі війни на рік скасувала всі мита на українські товари. Деталі рішення повідомляли у Міністерстві економіки України.