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Канада приняла важное решение в отношении украинских беженцев

23 марта 2023 13:20
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Беженцы в Канаде — украинцам продлили программу поддержки
Правительство страны расширило программу помощи украинцам
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Канаде правительство поддержало решение о продлении поддержки граждан Украины, нашедших в этой стране спасение от войны. Программу, по которой можно стать временными жителями страны и получить разрешение на работу или обучение, расширили.

Об этом сообщает канадское Министерство иммиграции, пишет агентство Reuters.

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Детали решения

Срок действия канадско-украинской программы разрешений на поездки в чрезвычайных ситуациях, которая стартовала после 24 февраля 2022 года, истекает на следующей неделе.

В рамках этой программы украинцы обязаны до 15 июля успеть подать заявление на получение визы. Все, кому будет выдана такая виза, смогут въезжать в Канаду до 31 марта 2024 года. Те граждане, которые находятся в стране, должны продлить или изменить свой временный статус на этот период.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставить украинцам временное убежище, а также жизненно важные услуги по расселению и поддержке, в которой они нуждаются", — сообщили в Министерстве иммиграции.

Власти этой страны всячески помогают пострадавшим от войны украинцам адаптироваться в новых условиях. Им оказывают единовременную помощь в размере около 2,4 тыс. долларов.

Для получения денег нужно иметь:

  • разрешение на работу или обучение;
  • временный ВНП;
  • документы, подтверждающие участие в программе CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel).

В прошлом году на фоне войны в Канаду прибыло более 100 тысяч украинцев. С середины марта правительство утвердило более 470 тыс. специальных визовых заявок.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Канады расширило свой список санкций в отношении россии в связи с годовщиной начала вторжения рф в Украину. Список включает 129 физических и 63 юридических лиц. Среди них находятся 122 человека, в том числе члены нижней палаты российского парламента, голосовавшие за законодательство, связанное с вторжением и аннексией четырех регионов Украины, а также вице-премьеры, министры.

Также мы писали, что Канада на фоне войны в год отменила все пошлины на украинские товары. Подробности решения сообщали в Министерстве экономики Украины.

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