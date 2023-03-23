Беженцы в Канаде — украинцам продлили программу поддержки

Канада приняла важное решение в отношении украинских беженцев
В Канаде правительство поддержало решение о продлении поддержки граждан Украины, нашедших в этой стране спасение от войны. Программу, по которой можно стать временными жителями страны и получить разрешение на работу или обучение, расширили.
Об этом сообщает канадское Министерство иммиграции, пишет агентство Reuters.
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Детали решения
Срок действия канадско-украинской программы разрешений на поездки в чрезвычайных ситуациях, которая стартовала после 24 февраля 2022 года, истекает на следующей неделе.
В рамках этой программы украинцы обязаны до 15 июля успеть подать заявление на получение визы. Все, кому будет выдана такая виза, смогут въезжать в Канаду до 31 марта 2024 года. Те граждане, которые находятся в стране, должны продлить или изменить свой временный статус на этот период.
"Мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставить украинцам временное убежище, а также жизненно важные услуги по расселению и поддержке, в которой они нуждаются", — сообщили в Министерстве иммиграции.
Власти этой страны всячески помогают пострадавшим от войны украинцам адаптироваться в новых условиях. Им оказывают единовременную помощь в размере около 2,4 тыс. долларов.
Для получения денег нужно иметь:
- разрешение на работу или обучение;
- временный ВНП;
- документы, подтверждающие участие в программе CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel).
В прошлом году на фоне войны в Канаду прибыло более 100 тысяч украинцев. С середины марта правительство утвердило более 470 тыс. специальных визовых заявок.
Что еще стоит знать
Напомним, правительство Канады расширило свой список санкций в отношении россии в связи с годовщиной начала вторжения рф в Украину. Список включает 129 физических и 63 юридических лиц. Среди них находятся 122 человека, в том числе члены нижней палаты российского парламента, голосовавшие за законодательство, связанное с вторжением и аннексией четырех регионов Украины, а также вице-премьеры, министры.
Также мы писали, что Канада на фоне войны в год отменила все пошлины на украинские товары. Подробности решения сообщали в Министерстве экономики Украины.