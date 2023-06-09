Як отримати компенсацію за зруйноване житло в рамках держпрограми «єВідновлення»

Держава допоможе українцям грішми на відбудову зруйнованого житла

Прямі задокументовані збитки, завдані інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, станом на квітень 2023 року сягнуло $147,5 млрд. Внаслідок війни продовжуються руйнування житлових будинків, підприємств, освітніх закладів, інфраструктури агросектору, що зумовлює зростання загальної суми збитків.

За даними Київської школи економіки на кінець квітня сума збитків житлового фонду порівняно з лютим цього року зросла на $1,2 млрд — з $53,6 млрд до $54,4 млрд. Загальна кількість пошкоджених або зруйнованих житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки — майже 158 тис.

Читайте також:

єВідновлення. Другий етап

30 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про запуск другого етапу державної програми "єВідновлення", метою якої є компенсація громадянам України за зруйноване під час війни житло.

Перший етап програми стартував 10 травня. На першому етапі українці могли претендувати на отримання компенсацій до 200 тис. грн для ремонту пошкодженого майна.

На другому етапі можливо отримати компенсацію за повністю зруйноване житло для будівництва або купівлі нового.

"Ми обіцяли, що допомога до 200 тис. грн для ремонту пошкодженого майна стане лише першим кроком у великій програмі відновлення житла. Адже тисячі українських родин повністю втратили свої домівки. Багато випадків, коли просто немає чого ремонтувати. Тому запускаємо другий етап програми "єВідновлення" — це компенсація за зруйноване житло", — анонсував Денис Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що відбувається з програмою пільгового кредитування житла "єОселя", і де взяти гроші

Зокрема, Кабмін затвердив формулу, за якою виплачуватиметься відповідна компенсація. Формула враховуватиме регіон розташування знищеного об'єкта, рік забудови, площу об'єкта та інші параметри.

"На що можна буде витратити гроші? По-перше, на зведення будинку. В такому разі виплату коштів здійснюватимуть безпосередньо на рахунок. По-друге, на купівлю квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифіката", — повідомив прем'єр.

Наразі у спеціальному Фонді ліквідації наслідків збройної агресії, звідки має фінансуватися програма "єВідновлення", акумульовано вже близько 62 млрд грн.

"Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Адже, за оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна Україні потрібно $1,9 млрд. Далі працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб мобілізувати всю необхідну суму", — запевнив українців Денис Шмигаль.

Як працюватиме програма

На відміну від першого етапу дії програми, коли подати заявку на участь в ній можна було виключно через додаток "Дія", на другому етапі заявки на отримання грошей на ремонтні роботи зможуть подавати також громадяни, у кого немає "Дії" чи смартфона.

Надавати документи на компенсацію за пошкоджене нерухоме майно можна буде також у паперовій формі через Центри надання адміністративних послуг, органи соціального захисту населення чи нотаріуса.

Після подачі заявки на участь в програмі спеціальна комісія від місцевої влади має оглянути житло і визначити суму компенсації, на яку може претендувати громадянин. Максимальний термін розгляду заяв на отримання компенсації складає 30 днів.

Отримати компенсацію від держави можна виключно на житло, пошкоджене або знищене через бойові дії після 24 лютого 2022 року. Житло має знаходитись на неокупованій або деокупованій території України.

Державна допомога на проведення ремонту доступна виключно у тих випадках, коли власник житла не зробив ремонт за власний кошт. Якщо власник пошкодженого або зруйнованого житла відремонтував його або придбав інше житло за свій кошт, він не може претендувати на компенсацію від держави в рамках програми "єВідновлення". Якщо власник пошкодженого житла здійснив лише частковий ремонт, то він може претендувати на отримання від держави суми компенсації, необхідної для завершення ремонтних робіт і приведення об’єкта в житловий стан.

Якщо пошкоджено житло у багатоквартирному будинку, при цьому в будівлі зруйновано під’їзд, дах тощо, отримати кошти на ремонт квартири неможливо. У такому разі має бути централізовано зроблено ремонт будинку. Для цього необхідно звернутися до управляючої компанії або ЖЕКу та до органу місцевого самоврядування. Якщо місця загального користування було відремонтовано, а квартиру — ні, то можна претендувати на виплату в межах програми "єВідновлення".

Під дію програми підпадають як квартири у багатоквартирних будинках, так і приватні садиби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло

Пріоритетне право на отримання компенсації від держави мають наступні категорії громадян:

учасники бойових дій;

люди, які отримали інвалідність внаслідок війни;

ветерани війни;

члени сімей загиблих військових;

мобілізовані;

багатодітні родини;

люди з інвалідністю першої та другої груп;

батьки-вихователі дитбудинків сімейного типу;

опікуни та піклувальники;

прийомні батьки та патронатні вихователі;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Всі останні категорії громадян можуть претендувати на отримання допомоги від держави в порядку "живої черги".

Допомога недоступна для людей, які підпадають під санкції від держави або мають судимості за злочини проти національної безпеки. Це також поширюється на їхніх спадкоємців.

Якщо мова йде про грошову компенсацію на проведення ремонтних робіт, то варто пам’ятати, що отримані кошти потрібно витратити протягом 12 місяців з моменту отримання. Інакше залишок повернеться в державний бюджет.

Витратити кошти можна винятково в будівельних магазинах, що є учасниками програми "єВідновлення" та зареєстровані за МСС-кодом 5211 (будівельні магазини) або 5231 (магазини фарб, шпалер). Оплатити послуги з ремонтних робіт можна у підрядників, зареєстрованих за МСС-кодом 1520 (підрядники в галузі будівництва).

В рамках програми "єВідновлення" задіяні декілька банків, безпосередньо через які можна буде отримати державні кошти. Це — А-Банк, ПриватБанк, Izibank, Monobank, ПУМБ, Sensе Bank, Sportbank. Для отримання коштів необхідно буде обрати банк (а кожен з них пропонує свої умови) і оформити там спеціальну платіжну карту. Вивести гроші з картки "єВідновлення" на звичайну банківську картку неможливо. Також картку "єВідновлення" не можна поповнювати власними коштами та розраховуватися за інші категорії товарів, не передбачених умовами держпрограми (наприклад, за продукти харчування).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що далі? Кроки по відбудові України після війни

Скільки грошей дадуть на ремонт

Сума, яку зможе отримати громадянин для проведення ремонту, визначатиметься не "зі стелі", а за чітко визначеними критеріями, прописаними в урядовій постанові № 381 від 21 квітня 2023 року.

Наприклад, за розрахунками Кабміна, усереднена вартість відновлення пошкодженої покрівлі без заміни опорних конструкцій будинку складає 512 гривень за квадратний метр. Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій обійдеться власнику житла вже у понад 3200 грн/кв.м.

Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей коштує в середньому біля 10 тис. грн, а заміна вхідних металевих дверей — біля 14,5 тис. грн. Поміняти склопакет без заміни віконної рами обійдеться в середньому в 4,2 тис. грн, замінити віконний блок — 5,2 тис. грн. Відновити пошкоджений фасад будинку коштує понад 3 тис. грн/кв. м.

Мурування цегляних стін обходиться в суму близько 8 тис. грн/куб. м, відновлення дощатої підлоги — 1,2 тис. грн/кв. м, а підлоги з паркету — понад 1,9 тис. грн/кв. м.

Відновлення інженерних мереж — взагалі дорога історія. Наприклад, відновлення пошкодженої мережі водопроводу або каналізації, або опалення, або газопостачання, або електропостачання обійдеться в середньому в 3,7 тис. грн за одне місце. Заміна унітаза — 3,9 тис. грн, заміна умивальника зі змішувачем — понад 5,7 тис. грн, заміна ванни — 6, 7 тис. грн, заміна бойлера — 7,7 тис. грн, а газової колонки — понад 8,1 тис. грн.

Наскільки такі розрахунки коректні — питання до спеціалістів. Але маємо те, що маємо — такі розрахунки Кабміну. От і рахуйте потенційну вартість ремонтних робіт. І, відповідно, суму, на яку може розраховувати потенційний "щасливчик".

Якщо житло зруйноване

Другий етап програми "єВідновлення" передбачає, зокрема, можливість отримання компенсації від держави за зруйноване житло. Власники зруйнованого житла можуть претендувати на отримання житлового сертифікату, який в подальшому обміняти на житлову нерухомість на вторинному чи первинному ринку.

Власники зруйнованих квартир у багатоквартирних будинках можуть претендувати виключно на житловий сертифікат. А от власники зруйнованих приватних будинків можуть навіть отримати кошти на придбання будівельних матеріалів для подальшого зведення житла.

Обрати житло людина зможе у будь-якому регіоні України, а не виключно там, де знаходиться її зруйноване житло. Проте якщо вартість житла у обраній місцевості виявиться вищою, ніж в "рідному" регіоні, доведеться доплачувати понад номінал житлового сертифікату з власного гаманця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи будуть українці з житлом? Як держава планує швидко збудувати мільйони квадратних метрів

Нове житло, за законом, не можна буде продати протягом найближчих п’яти років.

Наразі граничний розмір компенсації за зруйноване житло не визначено. Сума компенсації дорівнюватиме середній вартості 1 кв. м житла у певному регіоні, помноженій на площу знищеного житла, але не перевищуватиме вартості 150 кв. м за один об’єкт нерухомого майна.

Компенсації надаватимуться у межах бюджетних асигнувань, що означає — за наявності коштів. 16 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України 4,4 мільярда гривень з коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати допомоги за програмою "єВідновлення".

17 травня зазначене Міністерство затвердило медіанні ціни будівництва житла у різних регіонах України. За основу взяті показники станом на 1 квітня 2023 року. Середня вартість зведення одного квадратного метра загальної площі квартир в багатоквартирних будинках в Україні визначена на рівні 20,87 тис. гривень (разом з ПДВ). Оцінка не враховує тимчасово окуповані території АР Крим, м. Севастополя, частини окупованих територій Донбасу.

У різних регіонах показники вартості одного квадратного метра загальної площі квартир в будинках (разом з ПДВ) наступні:

Вінницька — 20,12 тис. грн;

Волинська — 20,06 тис. грн;

Дніпропетровська — 20,23 тис. грн;

Донецька — 21,92 тис. грн;

Житомирська — 18,34 тис. грн;

Закарпатська — 18,12 тис. грн;

Запорізька — 20,21 тис. грн;

Івано-Франківська — 18,77 тис. грн;

Київська — 20,84 тис. грн;

Кіровоградська — 17,74 тис. грн;

Луганська — 20,02 тис. грн;

Львівська — 20,76 тис. грн;

Миколаївська — 20,84 тис. грн;

Одеська — 19,99 тис. грн;

Полтавська — 18,56 тис. грн;

Рівненська — 20,5 тис. грн;

Сумська — 19,58 тис. грн;

Тернопільська — 19,56 тис. грн;

Харківська — 21,94 тис. грн;

Херсонська — 18,99 тис. грн;

Хмельницька — 20,09 тис. грн;

Черкаська — 20,56 тис. грн;

Чернівецька — 19,32 тис. грн;

Чернігівська — 20,9 тис. грн;

м. Київ — 24,39 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як українцям списуватимуть кредити за знищені війною житло та авто

Де Україна братиме гроші

Враховуючи очевидну різницю між фінансовими потребами України на відновлення зруйнованого війною житла, що наразі перевищує 54 млрд доларів, та наповненістю Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (наразі близько 60 млрд грн), державі доведеться шукати непрості рішення.

Найближчим майбутнім держава шукатиме кошти насамперед на рівні міжнародної допомоги та підтримки (гранти, кредити тощо) та за рахунок конфіскованих активів країни-агресора.

Джерелами для відшкодування серед іншого є активи примусово вилучених російських банків, а також кошти держави-агресора, її резидентів, юридичних та фізичних осіб, що попадуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії після їхньої конфіскації.

Наразі 903 об’єкти, що належать Росії та її резидентам, підлягають примусовому вилученню на користь України, стверджує партнер ЮКК "Де-Юре", керівник судової експертизи та земельних відносин, адвокат Артем Ріпенко.

Артем Ріпенко

Крім того, Вищий антикорупційний суд України розглядає справи щодо вилучення активів російських олігархів. Паралельно відбувається конфіскація активів згідно з відповідними кримінальними провадженнями (ухилення від сплати податків, тощо) щодо бізнесу з російськими бенефіціарами.

Наразі Росія має лише закордонних активів центрального банку на 600 млрд доларів, більше 300 з яких заморожено в країнах G7. Сотні мільярдів по світу належать російським олігархам. Навіть якщо добровільний механізм сплати репарацій Росією не буде застосовано найближчим часом, згадані активи можуть бути конфісковані та передані Україні, упевнений співрозмовник Новини.LIVE. Хоча, визнає він, на цьому шляху ще багато перепон правового та політичного характеру.

