Де взяти гроші на фінансування державної програми пільгової іпотеки єОселя

Програма "єОселя" пробуксовує через брак коштів. Фото: freepik

Державна програма пільгового кредитування купівлі житла "єОселя" пробуксовує. Причина традиційна для подібних програм в Україні - дефіцит коштів державного бюджету.

Ініційована Президентом України програма "єОселя" стартувала у жовтні 2022-го. За задумом її ініціаторів, до кінця того року придбати житло на пільгових умовах під 3% річних могли військові, медики, педагоги і науковці. З 2023 року доступ до програми мали би отримати й інші категорії громадян, щоправда вже під 7% річних. Різницю процентної ставки за кредитами банкам мала б компенсувати держава.

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Схема працює наступним чином. З державного бюджета кошти надходять на рахунок Української фінансової житлової компанії (Укрфінжитло). Далі Укрфінжитло розподіляє кошти між банками-учасниками програми. Таких банків наразі п'ять: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, "Глобус" і Скай Банк. З часом їх може стати більше. Для отримання пільгових кредитів бажаючі мають звертатися саме в ці банки.

Корінь проблем – відсутність грошей

Станом на 25 травня, за даними з офіційної веб-сторінки Української фінансової житлової компанії, в рамках програми "єОселя" було видано 1134 пільгових кредити на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Багато це чи мало? Нагадаємо, на старті реалізації програми було оголошено, що плановий обсяг пільгового іпотечного кредитування на 2023 рік має сягнути 12-15 тисяч кредитів. Тож можна констатувати, що станом на травень план виконано менш ніж на 10%.

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На кінець минулого року біля 37 тисяч бажаючих подали в банки близько 120 тисяч заявок на отримання пільгових кредитів. Банки схвалили менше 40 тисяч заявок.

В чому ж причина пробуксовки програми?

В Укрфінжитло стверджують, що всі наявні кошти програми "єОселя" були повністю розподілені між банками-партнерами в кінці січня 2023 року. З тих пір нових надходжень коштів з державного бюджета не було.

За оцінками Олени Дмітрієвої, першої заступниці голови правління банку "Глобус", який є учасником "єОселя", реалізація програми для придбання житла на первинному ринку потребуватиме щонайменше 20-25 млрд грн. Саме такий обсяг коштів може задовольнити накопичений кредитний попит з початку дії програми пільгової іпотеки на квартири від забудовників. Мова йде лише про чотири згадані пільгові категорії населення.

Проте урядовці вже заявили про плани резапуску державної іпотеки із суттєвим розширенням переліку категорій громадян, на яких розповсюджуватиметься програма, але з акцентом саме на первинний ринок.

За оцінками заступника голови ради директорів Конфедерації будівельників України, голови правління банку "Глобус" Сергія Мамедова, щоб кредит змогли отримати всі, хто потребує власного житла, знадобиться сума щонайменше 150-200 млрд гривень на рік.

Де шукатимуть гроші

В Укрфінжитло визнають, що попит на програму пільгового кредитування купівлі житла суттєво перевищив очікування.

"Громадяни хочуть жити в Україні і купувати власне житло тут. Це чудовий показник віри в нашу Перемогу. У той же час це виклик для нас - знайти можливість задовольнити існуючий попит", - повідомили в компанії на запит Новини.LIVE.

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Де Укрфінжитло братиме гроші?

По-перше, компанія заробляє "сама на собі", щоправда не дуже багато і не дуже швидко. Про що мова? Статутний капітал Укрфінжитло становить 50,01 млрд гривень, який був сформований державою за рахунок випуску та передачі облігацій внутрішньої держпозики в обмін на акції компанії. За цими облігаціями компанія отримуватиме регулярний процентний дохід, частину якого зможе направляти на фінансування програми "єОселя".

Так, у квітні Кабмін затвердив постанову №358 щодо зменшення базового нормативу відрахування частки прибутку компанії, яка спрямовується на виплату дивідендів державі за 2022 рік. Згідно з нормами постанови, на фінансування доступного іпотечного кредитування компанія зможе направити 50% чистого прибутку.

При цьому, зазначають в Укрфінжитло, облігації в статутному капіталі компанії – це не грошові кошти, а право на їх отримання в майбутньому. А перші реальні кошти за вказаними цінними паперами надійдуть на рахунки компанії у вигляді відсоткового доходу фактично лише у грудні 2023 року.

Фінансування програми "єОселя" до того часу відбуватиметься за рахунок залучення додаткових коштів на відкритому ринку. І це має стати наступним джерелом доходів компанії. Фінансовий план компанії на 2023 рік передбачає залучення 10 млрд гривень на фінансування програми "єОселя".

14 березня на засіданні Кабінету Міністрів відбулося погодження і затвердження стратегії та фінансового плану Укрфінжитло. Це дозволило розпочати процес залучення додаткових коштів на відкритому фінансовому ринку. Для цього необхідно знайти та отримати кредитні пропозиції, обрати найвигідніші та погодити їх.

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"У кінці квітня ми отримали таке погодження від нашого акціонера - Мінекономіки. Наразі робота в цьому напрямку триває, і вже влітку цього року ми плануємо залучити додаткові кошти для фінансування "єОселя", - зазначили в коментарі для Новини.LIVE в компанії Укрфінжитло.

Ще одне потенційне джерело доходів – розширення міжнародної співпраці, зазначають в компанії.

А от збільшення статутного капіталу компанії Укрфінжитло (і, відповідно, можливості додаткового заробітку на державних облігаціях) в 2023 році не передбачено.

Перспективи пільгової іпотеки

В коментарі для Новини.LIVE Сергій Мамедов визнає, що найближчим часом відшукати достатню суму коштів для покриття хоча б накопиченого попиту в рамках програми "єОселя" буде досить проблематично. Однак це варто робити, адже фінансування іпотеки дасть змогу будувати нове житло уже під час війни, щоб наші громадяни мали змогу повернутися в Україну і придбати власну оселю.

"Крім того, варто поглянути на питання державної іпотеки трохи ширше: одним із потужних джерел фінансування програми може стати міжнародна допомога країн-партнерів України. Це можуть бути цільові кошти саме на відновлення та розвиток будівництва житла, розвиток банківського сектору тощо", - зазначає голова правління банку "Глобус".

Також він впевнений, що окрім задоволення попиту на житло через пільгову іпотеку, варто також розвивати напрямок пільгових програм фінансування забудовників. По-перше, це прямий розвиток галузі. По-друге, за рахунок конкуренції "божевільне" зростання цін буде малоймовірним. По-третє, такі програми можуть стати показником прозорості будівельної сфери. По-четверте, - своєрідним запобіжником від банкрутств забудовників через нестачу власних коштів.

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В Національному банку України на запит Новини.LIVE зауважили, що несистематичний доступ до ресурсів Української фінансової житлової компанії й надалі створюватиме ризики розривів у функціонуванні програми. А це, своєю чергою, перешкоджатиме її масовому запуску.

Проте за умови безперервного фінансування програма "єОселя" відіграватиме стратегічно важливу роль не лише для задоволенні потреби співгромадян у власному житлі, а й може стати рушієм відновлення і розвитку економіки країни.

Наразі ж Укрфінжитло стабільно виплачує компенсацію відсоткової ставки по іпотечних кредитах представникам критично важливих для держави професій: військовослужбовцям та силовикам, медикам, педагогам та науковцям.

