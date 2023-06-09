Как получить компенсацию за разрушенное жилье в рамках госпрограммы «єВідновлення»

Государство поможет украинцам деньгами на восстановление разрушенного жилья

Прямой задокументированный ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, по состоянию на апрель 2023 года составил $147,5 млрд. В результате войны продолжаются разрушения жилых домов, предприятий, образовательных учреждений, инфраструктуры агросектора, что приводит к росту общей суммы убытков.

По данным Киевской школы экономики на конец апреля сумма убытков жилого фонда по сравнению с февралем этого года выросла на $1,2 млрд — с $53,6 млрд до $54,4 млрд. Общее количество поврежденных или разрушенных жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития — почти 158 тыс.

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єВідновлення. Второй этап

30 мая премьер-министр Денис Шмигаль заявил о запуске второго этапа государственной программы "єВідновлення", целью которой является компенсация гражданам Украины за разрушенное во время войны жилье.

Первый этап программы стартовал 10 мая. На первом этапе украинцы могли претендовать на получение компенсаций до 200 тыс. грн для ремонта поврежденного имущества.

На втором этапе возможно получить компенсацию за полностью разрушенное жилье для строительства или покупки нового.

"Мы обещали, что помощь до 200 тыс. грн для ремонта поврежденного имущества станет лишь первым шагом в большой программе восстановления жилья. Ведь тысячи украинских семей полностью потеряли свои дома. Много случаев, когда просто нечего ремонтировать. Поэтому запускаем второй этап программы "єВідновлення" — это компенсация за разрушенное жилье", — анонсировал Денис Шмыгаль.

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В частности, Кабмин утвердил формулу, по которой будет выплачиваться соответствующая компенсация. Формула учитывает регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь объекта и другие параметры.

"На что можно будет потратить деньги? Во-первых, на строительство дома. В таком случае выплату средств будут осуществлять непосредственно на счет. Во-вторых, на покупку квартиры, другого жилого помещения с использованием жилищного сертификата", — сообщил премьер.

Сейчас в специальном Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии, откуда должна финансироваться программа "єВідновлення", аккумулировано уже около 62 млрд грн.

"Этих средств хватит для первого этапа выплат: помощь на ремонты и выдачу жилищных сертификатов. Ведь, по оценкам Всемирного банка, на первоочередное восстановление имущества Украине нужно $1,9 млрд. Дальше работаем с нашими международными партнерами, чтобы мобилизовать всю необходимую сумму ", — заверил украинцев Денис Шмыгаль.

Как будет работать программа

В отличие от первого этапа действия программы, когда подать заявку на участие в ней можно было исключительно через приложение "Дія", на втором этапе заявки на получение денег на ремонтные работы смогут подавать также граждане, у которых нет "Дія" или смартфона.

Предоставлять документы на компенсацию за поврежденное недвижимое имущество можно также в бумажной форме через Центры предоставления административных услуг, органы социальной защиты населения или нотариуса.

После подачи заявки на участие в программе специальная комиссия от местных властей должна осмотреть жилье и определить сумму компенсации, на которую может претендовать гражданин. Максимальный срок рассмотрения заявлений на получение компенсации составляет 30 дней.

Получить компенсацию от государства можно исключительно на жилье, поврежденное или уничтоженное из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года. Жилье должно находиться на неоккупированной или деоккупированной территории Украины.

Государственная помощь на проведение ремонта доступна исключительно в тех случаях, когда собственник жилья не сделал ремонт за свой счет. Если собственник поврежденного или разрушенного жилья отремонтировал его или приобрел другое жилье за свой счет, он не может претендовать на компенсацию от государства в рамках программы "єВідновлення". Если владелец поврежденного жилья произвел лишь частичный ремонт, то он может претендовать на получение от государства суммы компенсации, необходимой для завершения ремонтных работ и приведения объекта в жилое состояние.

Если повреждено жилье в многоквартирном доме, при этом в здании разрушен подъезд, крыша и т.д., получить средства на ремонт квартиры невозможно. В таком случае должен быть централизовано выполнен ремонт дома. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию или ЖЭК и орган местного самоуправления. Если места общего пользования были отремонтированы, а квартира — нет, то можно претендовать на выплату в рамках программы "єВідновлення".

Под действие программы подпадают как квартиры в многоквартирных домах, так и частные дома.

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Приоритетное право на получение компенсации от государства имеют следующие категории граждан:

участники боевых действий;

люди, получившие инвалидность в результате войны;

ветераны войны;

члены семей погибших военных;

мобилизованные;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью первой и второй групп;

родители-воспитатели детдомов семейного типа;

опекуны и попечители;

приемные родители и патронатные воспитатели;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Все другие категории граждан могут претендовать на получение пособия от государства в порядке "живой очереди".

Помощь недоступна для людей, подпадающих под санкции от государства или имеющих судимости за преступления против национальной безопасности. Это также распространяется на их наследников.

Если речь идет о денежной компенсации на проведение ремонтных работ, следует помнить, что полученные средства нужно потратить в течение 12 месяцев с момента получения. В противном случае остаток средств возвращается в государственный бюджет.

Потратить средства можно исключительно в строительных магазинах, являющихся участниками программы "єВідновлення" и зарегистрированных по МСС-коду 5211 (строительные магазины) или 5231 (магазины красок, обоев). Оплатить услуги по ремонтным работам можно у подрядчиков, зарегистрированных по МСС-коду 1520 (подрядчики в области строительства).

В рамках программы "єВідновлення" задействованы несколько банков, непосредственно через которые можно будет получить государственные средства. Это — А-Банк, ПриватБанк, Izibank, Monobank, ПУМБ, Sens Bank, Sportbank. Для получения средств необходимо выбрать банк (а каждый из них предлагает свои условия) и оформить там специальную платежную карту. Вывести деньги с карты "єВідновлення" на обычную банковскую карту невозможно. Также карту "єВідновлення" нельзя пополнять собственными средствами и рассчитываться за другие категории товаров, не предусмотренные условиями госпрограммы (например, за продукты питания).

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Сколько денег дадут на ремонт

Сумма, которую сможет получить гражданин для проведения ремонта, будет определяться не "с потолка", а по четко определенным критериям, прописанным в правительственном постановлении № 381 от 21 апреля 2023 года.

К примеру, по расчетам Кабмина, усредненная стоимость восстановления поврежденной кровли без замены опорных конструкций дома составляет 512 гривен за квадратный метр. Восстановление поврежденной крыши с заменой опорных конструкций обойдется владельцу жилья уже более 3200 грн/кв.м.

Замена поврежденной межкомнатной двери стоит в среднем около 10 тыс. грн, а замена входной металлической двери — около 14,5 тыс. грн. Поменять стеклопакет без замены оконной рамы обойдется в среднем 4,2 тыс. грн, заменить оконный блок — 5,2 тыс. грн. Восстановить поврежденный фасад дома стоит более 3 тыс. грн./кв. м.

Кладка кирпичных стен обходится в сумму около 8 тыс. грн/куб. м, восстановление дощатого пола — 1,2 тыс. грн/кв. м, а пола из паркета — более 1,9 тыс. грн/кв. м.

Восстановление инженерных сетей — также дорогостоящая история. К примеру, восстановление поврежденной сети водопровода или канализации, или отопления, или газоснабжения, или электроснабжения обойдется в среднем в 3,7 тыс. грн за одно место. Замена унитаза — 3,9 тыс. грн, замена умывальника со смесителем — более 5,7 тыс. грн, замена ванны — 6, 7 тыс. грн, замена бойлера — 7,7 тыс. грн, а газовой колонки — более 8, 1 тыс. грн.

Насколько такие расчеты корректны — вопрос к специалистам. Но имеем то, что имеем — таковы расчеты Кабмина. Вот и считайте потенциальную стоимость ремонтных работ. И, соответственно, сумму, на которую может рассчитывать потенциальный "счастливчик".

Если жилье разрушено

Второй этап программы "єВідновлення" предусматривает, в частности, возможность получения компенсации от государства за разрушенное жилье. Владельцы разрушенного жилья могут претендовать на получение жилищного сертификата, который впоследствии смогут обменять на жилую недвижимость на вторичном или первичном рынке.

Владельцы разрушенных квартир в многоквартирных домах могут претендовать исключительно на жилищный сертификат. А вот владельцы разрушенных частных домов могут даже получить средства на приобретение строительных материалов для дальнейшего строительства жилья.

Выбрать жилье человек сможет в любом регионе Украины, а не исключительно там, где находится его разрушенное жилье. Однако, если стоимость жилья в выбранной местности окажется выше, чем в "родном" регионе, придется доплачивать сверх номинала жилищного сертификата из собственного кармана.

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Новое жилье, по закону, нельзя будет продать в течение пяти лет.

В настоящее время предельный размер компенсации за разрушенное жилье не определен. Сумма компенсации будет равна средней стоимости 1 кв. м жилья в определенном регионе, умноженной на площадь уничтоженного жилья, но не может превышать стоимость 150 кв. м за один объект недвижимого имущества.

Компенсации будут предоставляться в пределах бюджетных ассигнований, что означает — при наличии средств. 16 мая Кабинет министров Украины принял решение о выделении Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины 4,4 миллиарда гривен из средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплаты пособия по программе "єВідновлення".

17 мая указанное Министерство утвердило медианные цены строительства жилья в разных регионах Украины. За основу взяты показатели по состоянию на 1 апреля 2023 года. Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах в Украине определена на уровне 20,87 тыс. гривен (вместе с НДС). Оценка не учитывает временно оккупированные территории АР Крым, Севастополя, части оккупированных территорий Донбасса.

В разных регионах показатели стоимости одного квадратного метра общей площади квартир в домах (вместе с НДС) следующие:

Винницкая — 20,12 тыс. грн;

Волынская — 20,06 тыс. грн;

Днепропетровская — 20,23 тыс. грн;

Донецкая — 21,92 тыс. грн;

Житомирская — 18,34 тыс. грн;

Закарпатская — 18,12 тыс. грн;

Запорожская — 20,21 тыс. грн;

Ивано-Франковская — 18,77 тыс. грн;

Киевская — 20,84 тыс. грн;

Кировоградская — 17,74 тыс. грн;

Луганская — 20,02 тыс. грн;

Львовская — 20,76 тыс. грн;

Николаевская — 20,84 тыс. грн;

Одесская — 19,99 тыс. грн;

Полтавская — 18,56 тыс. грн;

Ровенская — 20,5 тыс. грн;

Сумская –- 19,58 тыс. грн;

Тернопольская — 19,56 тыс. грн;

Харьковская — 21,94 тыс. грн;

Херсонская — 18,99 тыс. грн;

Хмельницкая — 20,09 тыс. грн;

Черкасская — 20,56 тыс. грн;

Черновицкая — 19,32 тыс. грн;

Черниговская — 20,9 тыс. грн;

г. Киев — 24,39 тыс. грн.

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Где Украина будет брать деньги

Учитывая очевидную разницу между финансовыми потребностями Украины на восстановление разрушенного войной жилья, превышающими 54 млрд долларов, и наполненностью Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии (сейчас около 60 млрд грн), государству придется искать непростые решения.

В ближайшем будущем государство будет искать средства, прежде всего, на уровне международной помощи и поддержки (гранты, кредиты и т.п.) и за счет конфискованных активов страны-агрессора.

Источниками для возмещения являются активы принудительно изъятых российских банков, а также средства государства-агрессора, его резидентов, юридических и физических лиц, которые попадут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии после их конфискации.

В настоящее время 903 объекта, принадлежащие России и ее резидентам, подлежат принудительному изъятию в пользу Украины, утверждает партнер ЮКК "Де-Юре", руководитель судебной экспертизы и земельных отношений, адвокат Артем Рипенко.

Артем Рипенко

Кроме того, Высший антикоррупционный суд Украины рассматривает дела об изъятии активов российских олигархов. Параллельно происходит конфискация активов согласно соответствующим уголовным производствам (уклонение от уплаты налогов и т.п.) относительно бизнеса с российскими бенефициарами.

Сейчас у России только зарубежных активов центрального банка на 600 млрд долларов, более 300 из которых заморожены в странах G7. Сотни миллиардов по миру принадлежат российским олигархам. Даже если добровольный механизм оплаты репараций Россией не будет применен в ближайшее время, эти активы могут быть конфискованы и переданы Украине, уверен собеседник Новини.LIVE. Хотя, признает он, на этом пути еще много преград правового и политического характера.