Пільги на проїзд для військових: хто має право їздити у транспорті безкоштовно

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

Одна з пільг, на які мають право військові згідно з українським законодавством — безкоштовний проїзд міським та міжміським транспортом.

Які саме категорії військовослужбовців можуть користуватися цими пільгами та в якому обсязі — розбираємося разом із керуючим партнером юридичної компанії Winner, адвокатом Ігорем Яськом.

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Відрядження та відпустки

Тим чи іншим обсягом транспортних пільг в Україні користуються всі військовослужбовці, зазначає юрист.

"Зокрема, безкоштовний проїзд надається військовим при поїздках у відрядження та у відпустки (якщо це відпустка в межах України), при передислокації або при переведенні на нове місце проходження служби, а також при переїзді на обране місце проживання після звільнення", — розповів Ігор Ясько в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

Безкоштовний проїзд для УБД та військових з інвалідністю

Учасники бойових дій та військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, мають право безкоштовного проїзду на всіх видах міського громадського транспорту, крім таксі.

"Також для цих категорій існують пільги при користуванні міжміським транспортом — залізничним, повітряним, водним та автомобільним. Тут є два варіанти: такі пільговики можуть або придбати раз на рік для себе і своєї родини квитки туди і назад з 50-відсотковою знижкою, або раз на два роки скористуватися такою послугою безкоштовно", — пояснив юрист.

Безкоштовний автомобіль

Крім того, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на позачергове безоплатне забезпечення автомобілем – у разі, якщо наявні відповідні медичні показання.

"Автівка видається на десять років, після спливу цього терміну вона має бути замінена на нову. Також держава виплачує компенсації на пальне, ремонт та технічне обслуговування. Особи з інвалідністю внаслідок війни можуть не сплачувати оренду за гаражі для свого транспортного засобу та безкоштовно отримати гараж-стоянку", — зазначив адвокат.

Раніше Ігор Ясько роз’яснив, хто з військових має право на безкоштовне житло та інші житлові пільги.

Також юристи розповіли, як відновити втрачений військовий квиток та посвідчення УБД.