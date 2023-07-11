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Кто из военнослужащих имеет право на бесплатный проезд: ответ юриста

11 июля 2023 02:21
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Льготы на проезд для военных: кто имеет право ездить в транспорте бесплатно
Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Одна из льгот, на которые имеют право военные согласно украинскому законодательству – бесплатный проезд в городском и междугородном транспорте.

Какие категории военнослужащих могут пользоваться этими льготами и в каком объеме — разбираемся вместе с управляющим партнером юридической компании Winner, адвокатом Игорем Яськом.

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Командировки и отпуска

Тот или иной объем транспортных льгот в Украине положен всем военнослужащим, отмечает юрист.

"В частности, бесплатный проезд предоставляется военным при поездках в командировки и отпуска (если это отпуск в пределах Украины), при передислокации либо при переводе на новое место прохождения службы, а также при переезде на избранное место жительства после увольнения", — рассказал Игорь Ясько в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

Бесплатный проезд для УБД и военных с инвалидностью

Участники боевых действий и военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий, имеют право бесплатного проезда на всех видах городского общественного транспорта, кроме такси.

"Также для этих категорий существуют льготы при пользовании междугородным транспортом — железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным. Здесь есть два варианта: такие льготники могут либо приобрести раз в год для себя и своей семьи билеты туда и обратно с 50-процентной скидкой, либо раз в два года воспользоваться такой услугой бесплатно", — объяснил юрист.

Бесплатный автомобиль

Кроме того, лица, получившие инвалидность в результате войны, имеют право на внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем — в случае, если имеются соответствующие медицинские показания.

"Автомобиль выдается на десять лет, после истечения этого срока он должен быть заменен на новый. Также государство выплачивает компенсации на горючее, ремонт и техническое обслуживание. Лица с инвалидностью в результате войны могут не платить аренду за гаражи для своего транспортного средства и бесплатно получить гараж-стоянку", — отметил адвокат.

Ранее Игорь Ясько разъяснил, кто из военных имеет право на бесплатное жилье и другие жилищные льготы.

Также юристы рассказали, как восстановить утраченный военный билет и удостоверение УБД.

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